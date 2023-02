Profil Song Hye Kyo, Pemeran Moon Dong Eun yang Siap Lancarkan Aksi Balas Dendam di The Glory Part 2

Song Hye Kyo (Kiri), Poster The Glory Part 2 (Kanan). Berikut profil Song Hye Kyo, pemeran Mong Dong Eun yang siap melancakan aksi balas dendamnya di drama Korea The Glory Part 2.

Song Hye Kyo merupakan seorang aktris Korea Selatan.

Song Hyo Kyo lahir pada 22 November 1981 di Daegu, Korea Selatan.

Mengutip dari Tribunwiki, orang tua Song Hye Kyo sempat tidak mendaftarkan tanggal lahirnya.

Pasalnya, saat itu, Song Hye Kyo sering mengalami sakit.

Orang tuanya akhirnya mendaftarkan kelahiran Song Hye Kyo pada 26 Februari 1983.

Song Hye Kyo menempuh pendidikan di SMP Khusus perempuan di Sook Myung.

Kemudian Song Hye Kyo melanjutkan studinya di SMA wanita Eun Kwang.

Song Hye Kyo merupakan lulusan Universitas Sejong, jurusan Seni.

Perjalanan Karier Song Hye Kyo

Song Hye Kyo mengawali kariernya sebagai model pada tahun 1996.

Saat itu, Song Hye Kyo masih berusia 14 tahun dan berpartisipasi dalam SunKyung Smart Model Contest, dikutip dari Gluwee.

Akhirnya, Song Hye Kyo memenangkan kompetisi dan menjadi model seragam sekolah mereka.

Berkat kesuksesannya, Song Hye Kyo berhasil mendapatkan beberapa peran akting.

Di tahun yang sama, Song Hye Kyo debut dengan berperan di serial TV First Love.

Pada 1998, Song Hye Kyo berperan di sitkom hit SBS yaitu "Sunpong Sanbuingwa".

Saat itu, Song Hye Kyo mendapatkan peran sebagai siswa yang imut, dikutip dari Asianwiki.

Song Hye Kyo akhirnya menjadi binyang besar dengan membinyangi serial "Autumn in my Heart" pada 2000 bersama Song Seung Heon.

Serial tersebut terbilang sukses.

Pasalnya, serial tersebut menjadi hit di Korea dan seluruh Asia.

Berkat kesuksesannya, nama Song Hye Kyo menjadi dikenal masyarakat luas.

Ia terus mengalami peningkatan popularitas dengan membintangi beberapa drama hit "All In" (2003) dan "Full House" (2004).

Pada 2013, Song Hye Kyo berperan di "That Winter, the Wind Blows,".

Song Hye Kyo mendapatkan banyak pujian atas peranya dalam serial tersebut.

Bahkan ia juga memenangkan Daesang di APAN Star Awards.

Pada 2016, Song Hye Kyo mendapatkan peran terbesar dalam hidupnya.

Ia mendapatkan peran utama di serial "Descendants of the Sun".

Serial "Descendants of the Sun" tidak hanya sukses di Korea, melainkan sukses di seluruh Asia.

Setelah berperan di "Descendants of the Sun", Song Hye Kyo memutuskan untuk istirahat selama 2 tahun.

Kemudian Song Hye Kyo kembali ke dunia akting dan berperan di serial "Encounter" bersama dengan Park Bogum.

Pada 2021, Song Hye Kyo bermain dalam drama romantis lainnya, "Now, We Are Breaking Up".

Kemudian Song Hye Kyo membuat gebrakan di 2022 dengan berperan sebagai pemeran utama dalam serial Netflix "The Glory".

Di 2023, Song Hye Kyo kembali berperan di serial The Glory Part 2.

Song Hye Kyo Kembali Berperan di Drama Korea The Glory Part 2

Song Hye Kyo di Drama The Glory Season 2 yang Akan Tayang 10 Maret 2023. (Instagram Netflix Korea)

Diketahui, teaser resmi Drama Korea The Glory Part 2 telah dirilis oleh Netflix pada Kamis, 23 Februari 2023, kemarin.

Drama korea The Glory berkisah tentang seorang wanita yang diintimidasi secara ekstrem ketika dia masih menjadi siswa sekolah menengah dan ingin membalaskan dendamnya setelah lulus.

Song Hye Kyo berperan sebagai korban Moon Dong Eun, dikutip dari MyDramaList.

Sementara Lee Do Hyun berperan sebagai Joo Yeo Jung yang menyukai Dong Eun dan akan menjadi teman balas dendamnya.

Trailer dimulai dengan Park Yeon Jin (Im Ji Yeon) tertawa sinis

"Memafkaan? Siapa yang harus memaafkan siapa? Aku tidak melakukan kesalahan Dong Eun" kata Park Yeon Jin.

Tampaknya Park Yeon Jin tidak ingin disalahkan dan tidak mau mengakui kesalahannya di masa lalu.

Namun pernyataan Park Yeon Jin tidak lantas menghentikan aksi bales dendam Dong Eun.

Ia tetap akan melancarkan aksi balas dendamnya yang telah direncanakan sejak lama.

Tidak hanya itu, trailer The Glory Part 2 juga menunjukkan Joo Yeo Jung yang ingin membalaskan dendam Dong Eun.

"Aku akan menunjukkan kepadamu neraka yang aku tinggali" kata Joo Yeo.

Daftar Drama yang Dibintangi Song Hye Kyo

- First Love (1996)

- Six Siblings (1998)

- Soonpoong Clinic (1998)

- White Nights 3.98 (1998)

- How Am I (1998)

- March (1999)

- Sweet Bride (1999)

- Autumn Tale (2000)

- Hotelier (2001)

- Guardian Angel (2001)

- All In (2003)

- Rays of Sunshine (2004)

- Full House (2004)

- The World That They Live In (2008)

- That Winter, the Wind Blows (2013)

- Descendants of the Sun (2016)

- Encounter (2018)

- Now, We Are Breaking Up (2022)

- The Glory (2022)

- The Glory Part 2 (2023)

Film yang Dibintangi Song Hye Kyo

- My Girl and I (2005)

- The Legendary Courtesan Hwang Jin Yi (2007)

- Camellia (2010)

- Fetish (2010)

- Countdown (2011)

- A Reason To Live (2011)

- The Grandmaster (2013)

- My Palpitating Life (2014)

- The Crossing 1 (2014)

- The Queens (2015)

- The Crossing 2 (2015)

