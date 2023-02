Usai Liburan dari Labuan Bajo, Raissa Ramadhani Tertarik Koleksi Kain Tenun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Raissa Ramadhani baru saja melewati liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dalam unggahan di Instagramnya juga terlihat Raissa Ramadhani melalui liburannya bersama sang kekasih, Arbani Yasiz.

"Aku seneng banget kemarin punya waktu untuk jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia, jadi makin banyak checklist-nya," ujar Raissa Ramadhani dikutip Tribunnews.com, Jumat (24/2/2023).

Raissa yang sempat membawa beberapa kain tenun untuk oleh-oleh mengaku justru tertarik untuk menjadikan itu sebagai koleksi.

Apalagi setelah ia ingat bahwa ibundanya merupakan seorang kolektor kain batik. Ia merasa ingin ikut jejak sang bunda karena melihat kain tenun yang sangat otentik.

"Aku kemarin sempat bawa pulang beberapa kain-kain dari Bajo. Awalnya sekadar untuk oleh-oleh, ternyata aku baru sadar kalo mediang mamaku tuh dulu juga suka menyimpan kain-kain otentik," tutur Raissa.

"Jadinya aku pengen sekali ngumpulin kain otentik dari seluruh Indonesia," ungkapnya..

Raissa bercerita bahwa liburan itu ia ambil sebagai persiapan untuk merilis single terbarunya dalam waktu dekat ini.

"Aku baru aja selesai workshop. Tentunya utk persiapan single baru aku. Pengennya sih riilis secepatnya, but we'll see," ucap Raissa.