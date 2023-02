Jadwal Acara TV Minggu, 26 Februari 2023: Sinetron Panggilan di Indosiar, Jejak Petualang di Trans 7

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang pada Minggu (26/2/2023) besok.

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas akhir pekan Anda.

Dalam channel SCTV terdapat tayangan Point Of View, Hot Shot, Halo Selebriti, Tajwid Cinta, dan Takdir Cinta Yang Kupilih.

Kemudian di ANTV ada Angry Birds, Shiva, Radha Krisna, Mujhse Dosti Karoge!, Suami Pengganti, dan Garis Tangan.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 tayang Redaksi Pagi Akhir Pekan, Spotlite, Spbat Misqueen, Jejak Petualang, dan The Police.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Good Morning, Celebrity On Vacation Goes to Korea, Masak Masak, dan Bioskop Trans TV di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Best Kiss, Kisah Nyata Spesial, Pintu Berkah Siang, Panggilan, dan Shock Wave 2.

Acara TV - Jejak Petualang yang tayang di Trans7 (Tangkapan Layar Instagram @jejakpetualang_trans7)

Berikut jadwal acara TV pada Minggu, 26 Februari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

05:00 - 06:00

Liputan 6 Pagi Live

06:00 - 06:30

Point Of View

06:30 - 06:45

Behind The Scene

06:45 - 07:00

Halo Selebriti

07:00 - 08:00

Hot Shot