Kangen Bibi Ardiansyah, Fuji Cerita Perubahan Dirinya, Dulu Anak Manja Kini Gadis Mandiri

TRIBUNNEWS.COM - Fuji kangen dengan almarhum kakaknya Bibi Ardiansyah.

Perasaan kangennya itu ia sampaikan tepat di hari ulang tahun suami almarhumah Vanessa Angel itu, Minggu (26/2/2023).

“Happy birthday!! Hai apa kabar dapebi disana?hehe, uti kangeeeeen banget semoga dapebi bangga ya sama uti diatas sana,” tulis Fuji dalam keterangan postingannya di Instagram.

“Kangen banget dengan segala tingkah konyol Dapebi yang gangguin uti, ngebawelin uti, marahin uti, maaf ya dulu belum bisa bikin dapebi bangga, masih banyak males-malesnya belum bisa kasih apa-apa tapi sekarang uti sudah bisa berdiri sendiri loh, enggak manja lagi,” tulis Fuji.

Pada kesempata itu, ia menyampaikan kalau Gala Sky sudah tambah besar dan pintar.

“Oiya Gala juga suka nyariin dapebi nih, dia sudah pinter banget suka tiktokan juga kayak maminya. Aduhhh pokoknya banyak banget hal yang pengen uti ceritain. Pengen peluk, pengen ngadu, pengen ketawa bareng lagi,” tulis Fuji.

Fuji mengatakan, ia sebenarnya membutuhkan kakaknya itu. Namun, Allah lebih cinta dengan kakaknya.

Terakhir, ia kembali mengucapkan selamat ulang tahun ke Bibi Andriansyah.

“I need you, but i know allah loves you more than i do. Pokoknya happy birthday jagoan aku! the best father, the best brother, the best of everything. I love you, I love you, I love you,” tutur Fuji.

Di postingan berikutnya, Fuji mengunggah fotonya bersama Gala Sky, serta Fadly dan Frans sedang berziarah di makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah.

Ziarah itu bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun ke-33 Bibi Ardiansyah.