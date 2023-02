Lirik dan Terjemahan Lagu Empty House - Gangga: Sometimes I Don't Wanna Care

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Empty House yang dinyanyikan oleh Gangga dalam artikel ini.

Musisi Gangga merilis lagu teranyarnya yang bertajuk Empty House pasa Jumat (24/2/2023).

Mengutip Sonora, Gangga mengungkap makna lagu Empty House.

Mantan kekasih Awkarin tersebut ingin menyampaikan makna rumah lewat single Empty House.

Bagi Gangga, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sebagai tempat merasa nyaman dan aman.

Rumah juga dimaknai sebagai tempat di mana bisa menjadi diri sendiri dan diterima seperti apa adanya.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Empty House – Gangga:

In that suburb night

(Di malam pinggiran kota itu)

My house was loud

(Rumahku berisik)

Daddy just left me

(Ayah baru saja meninggalkanku)

Didn't understand

(Tidak mengerti)

My mind was figuring out how it works

(Pikiranku memikirkan cara kerjanya)

When I turned eighteen

(Ketika saya berusia delapan belas tahun)

My mom took me

(Ibuku membawaku)

To her favorite bar

(Ke bar favoritnya)

And she started cryin'

(Dan dia mulai menangis)

Told me the truth

(Katakan yang sebenarnya)

About our lives

(Tentang hidup kami)

Sometimes I don't wanna care

(Terkadang aku tidak mau peduli)

But sometimes it feels so unfair

(Tapi terkadang rasanya sangat tidak adil)

I just wanna be loved

(Saya hanya ingin dicintai)

No matter how bad my past

(Seburuk apapun masa laluku)

How bad I look

(Seberapa aku terlihat buruk)

May I get that chance?

(Apakah masih ada kesempatan itu?)

From my empty house

(Dari rumah kosongku)

I got this far

(Aku sudah sejauh ini)

All alone

(Kulalui sendiri)

Now I have it all

(Sekarang aku punya semuanya)

Nothing's changed

(Tak ada yang berubah)

I just feel lonelier

(Aku semakin merasa kesepian)

Sometimes I don't wanna care

(Terkadang aku tidak mau peduli)

But sometimes it feels so unfair

(Tapi terkadang rasanya sangat tidak adil)

I just wanna be loved

(Saya hanya ingin dicintai)

No matter how bad my past

(Seburuk apapun masa laluku)

How bad I look

(Seberapa aki terlihat buruk)

May I get that chance?

(Apakah masih ada kesempatan itu?)

I just wanna be loved

(Saya hanya ingin dicintai)

Just because of who I am

(Hanya karena siapa aku)

Someone who stays

(Seseorang yang tinggal)

And fill my empty house

(Dan mengisi rumahku yang kosong)

In that suburb night

(Di malam pinggiran kota itu)

My house was quiet

(Rumahku sepi)

Everyone's left

(Semua orang pergi)

(Tribunnews.com/dipta)