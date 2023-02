Privasi Terusik, Putri Anne Ancam Para Penguntit: Kamu Bisa Lari, Tapi Tak Bisa Sembunyi

TRIBUNNEWS.COM - Putri Anne, istri Arya Saloka pemeran Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta, merasa privasinya terusik.

Ada orang tak dikenal menguntit dan kemudian mengabadikan aktivitasnya di rumah.

Hal itu diketahui dari insta story Putri Anne.

Baca juga: Arya Saloka Hapus Foto Keluarga hingga Diisukan Cerai, Putri Anne Bantah dengan Pamer Kemesraan

Menurut dia, ada beberapa wanita dengan sengaja ingin memotret dirinya tanpa izin.

Pada insta story, Putri Anne menunjukkan tangkapan CCTV di rumahnya yang menunjukkan para wanita penguntit itu.

“Hallo cewek-cewek, Masya Allah yah nongkrong depan rumah orang cuma buat fotoin ibu-ibu yang gendong anak turun dari mobil," tulis Putri Anne dikutip pada Sabtu (25/02/2023).

“Posting saya lagi gak pake hijab dan sebar ke medsos, go ahead, hope you guys sleep well tonight,” imbuhnya.

Tangkapan layar insta story Putri Anne.

Pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini juga telah mengantongi identitas serta plat nomor kendaraan mereka.

"Kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa bersembunyi, @Divisihumaspolri,” tulisnya lagi.

Walau sudah kepalang emosi, ia masih tetap memberikan kesempatan kepada ketiga wanita tersebut untuk meminta maaf.

“Itu masih potongan loh, gimana? mau recording fullnya supaya keliatan mobilnya tipe apa?.”

Baca juga: FAKTA Putri Anne, Pernah Tinggalkan Arya Saloka saat PDKT, Pacari Teman Suami Sebelum Nikah

“Dateng, minta maaf, atau i’ll see you soon i guess,” pungkasnya.

Di lain sisi, memang Putri Anne kerap mendapat banyak hujatan dari para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka.

Juga dikabarkan, isu Putri Anne bercerai dengan Arya Saloka pun telah lama berhembus kencang.

Namun, hingga kini rumah tangga mereka nampaknya masih baik-baik saja.

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Putri Anne Geram Rumahnya Dikuntit Orang Tak Dikenal, Ancam Lapor Polisi