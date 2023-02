Putri Anne Ancam Laporkan Penguntit ke Polisi, Sebut Telah Kantongi Identitas Pelaku

TRIBUNNEWS.COM - Istri Arya Saloka, yakni Putri Anne mengancam penguntitnya.

Putri Anne merasa geram setelah rumahnya dikuntit oleh orang tak dikenal.

Dikutip dari Tribun Lampung, terdapat beberapa wanita yang ingin memotretnya seacra diam-diam.

Hal tersebut membuat Putri Anne merasa tak nyaman hingga berencana untuk melaporkan penguntit tersebut ke polisi.

Sebelumnya, Putri Anne kesal lantaran melihat beberapa wanita yang menaiki mobil hitam dan berada di depan rumahnya.

Baca juga: Privasi Terusik, Putri Anne Ancam Para Penguntit: Kamu Bisa Lari, Tapi Tak Bisa Sembunyi

Para wanita tersebut dengan sengaja dan tanpa izin memotret dirinya.

Tanpa ragu, Putri Anne mengungkapkan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah penguntitnya.

"Hallo cewek-cewek, Masya Allah yah nongkrong depan rumah orang cuma buat fotoin ibu-ibu yang gendong anak turun dari mobil," tulis Putri Anne di Instagram Story, dikutip pada Sabtu (25/02/2023).

"Posting saya lagi gak pake hijab dan sebar ke medsos, go ahead, hope you guys sleep well tonight," sambungnya.

Bahkan, Putri Anne pun sudah mengantongi identitas dan plat nomor kendaraan mereka.

"Kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa bersembunyi, @Divisihumaspolri," tulisnya.

Meski emosi, Putri Anne masih memberikan kesempatan kepada tuga wanita itu untuk meminta maaf.

"Itu masih potongan loh, gimana? Mau recording fullnya supaya keliatan mobilnya tipe apa?"

"Dateng, minta maaf, atau I'll see you soon I guess," sambungnya.