7 Fakta Film Captain Phillips, Sutradara Ajak Orang Somalia dan Angkatan Laut AS Ikut Syuting

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini fakta film Captain Philips yang rilis tahun 2013.

Film Captain Philips disutradarai oleh Paul Greengrass.

Captain Philips menceritakan tentang pembajakan Kapal Kargo MV Maersk Alabama berbendera AS tahun 2009 oleh perompak Somalia.

Film Captain Philips dibintangi oleh Tom Hanks, Barkhad Abdi, dan Barkhad Abdirahman.

Captain Philips berdurasi 134 menit dan menampilkan adegan aksi kriminal berdasarkan kisah nyata.

Selengkapnya, simak fakta film Captain Philips di bawah ini, dikutip dari IMDb dan Amazon.

1. Diadaptasi dari Buku Nonfiksi

Billy Ray, penulis skenario film Captain Philips, mengadaptasi cerita dari buku nonfiksi "A Captain's Duty: Somalia Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea" karya Richard Phillips dan Stephan Talty.

Buku tersebut dinarasikan oleh George K. Wilson.

"A Captain's Duty: Somalia Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea" berisi kisah nyata Kapten Phillips dari AS ketika berhadapan dengan perompak Somalia.

Seperti yang digambarkan dalam filmnya, buku nonfiksi ini berisi perjalanan Kapten Phillips saat berlayar membawa kapal kargo AS yang membawa bahan makanan untuk Program Pangan Dunia.

Selama lima hari, Kapten Phillips dan krunya disandera oleh perampok Somalia, hingga dapat membebaskan diri.

2. Aktor AS Dilarang Bertemu Aktor Perompak Somalia sebelum Syuting

Dalam film "Kapten Phillips", untuk membangun ketegangan, para aktor yang berperan sebagai awak kapal dari AS harus melakukan perintah unik dari sutradara.