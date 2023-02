Alasan Selena Gomez Tidak Hadir di SAG Awards, Bukan karena Ada Masalah dengan Hailey Bieber

via Page Six

TRIBUNNEWNS.COM - Ajang penghargaan film dan serial televisi SAG Awards baru saja digelar pada Minggu (26/2/2023).

Sejumlah aktor dan aktris papan atas hadir dalam acara itu.

Namun, Selena Gomez yang baru-baru ini terlibat drama dengan Hailey Bieber dan mengumumkan istirahat di media sosial, hingga tidak terlihat di SAG Awards.

Serial televisi Only Murders in the Building yang dibintangi Selena Gomez masuk dalam nominasi SAG Awards.

Selena Gomez tidak menyebutkan alasannya tidak hadir.

Tetapi beberapa laporan menyebut ia sedang disibukkan dengan serial webnya, dilansir koimoi.com.

Tak hanya Selena Gomez, lawan mainnya Steve Martin dan Martin Short juga tak hadir dalam acara penghargaan tersebut.

Kedua aktor senior itu sama-sama mendapat nominasi untuk Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series.

Meskipun ketiganya tidak menghadiri SAG Awards secara langsung, mereka menyaksikan sebuah sketsa komedi pendek, yang diputar di awal malam penghargaan.

Menurut Elle, ketidakhadiran Selena Gomez dan lawan mainnya di acara itu tidak terkait dengan drama baru-baru ini dengan Hailey Bieber, tetapi karena mereka sedang syuting musim ketiga dari seri Netflix tersebut.

Selain itu, penyanyi Wolves tidak dinominasikan secara individu untuk penghargaan apa pun.

Only Murders in the Building mendapat enam nominasi di SAG Awards tetapi tidak memenangkan penghargaan apa pun.

Selena Gomez debut sebagai aktris cilik di Barney & Friends.

Ia kemudian membintangi beberapa program Disney seperti The Suite Life of Zack & Cody dan Wizards of Waverly Place.