Chord Gitar dan Lirik Lagu Ngopi Maszeh - Happy Asmara feat Rastamaniez, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Ngopi Maszeh, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu berjudul Ngopi Maszeh dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Happy Asmara.

Lagu dengan lirik 'Mumet mikir cicilan, ngopi ngopi maszeh' ini sedang viral di TikTok.

Happy Asmara menyanyikan lagu Ngopi Maszeh berkolaborasi dengan Rastamaniez.

Lirik lagu Ngopi Maszeh diciptakan oleh Dws_rlq / Paul Laks.

Video klip Ngopi Maszeh ini sudah ditonton lebih dari 731k penonton di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ngopi Maszeh - Happy Asmara feat Rastamaniez:

Dm

Mumet mikir cicilan

G

Ngopi-ngopi maszeeh

C

Mumet mikir tagihan

Am

Ngopi-ngopi Maszeeh

Dm

Mumet mikir cicilan

G

Ngopi-ngopi Maszeeh

C Am

Ngopi Maszeeh



Dm

Kabeh amargo gengsi

G

Gaya tuku Iphone

C

Ngelu diteror pinjol

Am

Santuy Wae maszeh

Dm

Mumet mikir cicilan

C Am

Ngopi-ngopi Maszeeh

Reff

Dm

Sirah mumet pikiran ruwet

G C

Golek ubetan soyo bruwet

Am Dm

Akeh sitik yo disyukuri

G C

Sing penting kewajibane ora keri



Dm

Sirah mumet pikiran ruwet

G C

Golek ubetan soyo bruwet

Am Dm

Akeh sitik yo disyukuri

G C Am

Sing penting kewajibane ora keri

Musik:

DM G C Am

DM G C Am

Dm

Mumet mikir cicilan

G

Ngopi-ngopi maszeeh

C

Mumet mikir tagihan

Am

Ngopi-ngopi Maszeeh

Dm

Mumet mikir cicilan

G

Ngopi-ngopi Maszeeh

C Am

Ngopi Maszeeh

Dm

Sirah mumet pikiran sumpek

G C

Golek ubetan soyo bruwet

Am Dm

Akeh sitik yo disyukuri

G C

Sing penting kewajibane ora keri

Dm

Sirah mumet pikiran sumpek

G C

Golek ubetan soyo bruwet

Am Dm

Akeh sitik yo disyukuri

G C Am

Sing penting kewajibane ora keri

Am Dm

Akeh sitik yo disyukuri

G C Am

Sing penting kewajibane ora keri

Video Klip Lagu Ngopi Maszeh - Happy Asmara feat Rastamaniez:

(Tribunnews.com)