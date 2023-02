Lirik Lagu dan Terjemahan Let's Get Loud - Jennifer Lopez: Turn The Music Up to Hear That Sound

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Let's Get Loud yang dipopulerkan oleh Jennifer lopez.

Lagu Let's Get Loud dirilis pada 1999 dalam album On The 6.

Lagu Let's Get Loud berhasil masuk dalam penghargaan Grammy untuk Rekaman Dansa Terbaik.

Bergenre musik Dance Pop, lagu Let's Get Loud berdurasi 3 menit 24 detik.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kembali - Boomerang: Di Sudut Kota Ini Pernah Terucap Janji

Simak lirik lagu dan terjemahan Let's Get Loud yang dintyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo Bersuara, Ayo Bersuara

Turn the music up, let’s do it

Nyalakan musiknya, ayo kita lakukan

C’mon people let’s get loud

Ayo orang Let's Get Loud

Let’s get loud

Mari berteriak

Turn the music up to hear that sound

Nyalakan musiknya untuk mendengar suara itu

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo ramaikan, Let's Get Loud

Ain’t nobody gotta tell ya

Tidak ada yang harus memberitahumu

What you gotta do

Apa yang harus kamu lakukan?

If you wanna live you life

Jika Anda ingin menjalani hidup Anda

Live it all the way and don’t you waste it

Jalani dengan sepenuh hati dan jangan kau sia-siakan

Every feelin’ every beat

Setiap perasaan di setiap detak

Can be so very sweet you gotta taste it

Bisa sangat manis sehingga Anda harus mencicipinya

You gotta do it,

Anda harus melakukannya

You gotta do it your way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

You gotta do it, you gotta do it your way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

Life’s a party , make it hot

Hidup adalah pesta, buatlah panas

Dance don’t ever stop what ever rhythm

Menari jangan pernah berhenti, apapun ritmenya

Every minute, everyday

Setiap menit, setiap hari

Take them all the way you gotta live em,(cause I’m going to live my life)

Bawa mereka sejauh yang Anda harus jalani (Karena saya akan menjalani hidup saya)

You gotta do it, you gotta do it you way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

You gotta do it, you gotta do it your way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo Bersuara, Ayo Bersuara

Turn the music up, let’s do it

Nyalakan musiknya, ayo kita lakukan

C’mon people let’s get loud

Ayo orang Let's Get Loud

Let’s get loud

Mari berteriak

Turn the music up to hear that sound

Nyalakan musiknya untuk mendengar suara itu

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo ramaikan, Let's Get Loud

Ain’t nobody gotta tell ya

Tidak ada yang harus memberitahumu

What you gotta do

Apa yang harus kamu lakukan?

Life is meant to be big fun

Hidup ini dimaksudkan untuk menjadi sangat menyenangkan

You’re not hurtin’ anyone

Kamu tidak menyakiti siapa pun

Nobody loses

Tidak ada yang kalah

Let the music make you free

Biarkan musik membuat Anda bebas

Be what you wanna be make no excuses

Jadilah apa yang Anda inginkan, jangan membuat alasan

You gotta do it, you gotta do it your way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

You gotta do it, you gotta do it your way

Anda harus melakukannya dengan cara Anda

You gotta prove it

Anda harus membuktikannya

You gotta mean what you say

Anda harus bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo Bersuara, Ayo Bersuara

Turn the music up, let’s do it

Nyalakan musiknya, ayo kita lakukan

C’mon people let’s get loud

Ayo orang Let's Get Loud

Let’s get loud

Mari berteriak

Turn the music up to hear that sound

Nyalakan musiknya untuk mendengar suara itu

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo ramaikan, Let's Get Loud

Ain’t nobody gotta tell ya

Tidak ada yang harus memberitahumu

What you gotta do

Apa yang harus kamu lakukan?

Let’s get loud

Mari berteriak

Let’s get loud

Mari berteriak

Let’s get loud

Mari berteriak

Let’s get loud

Mari berteriak

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo Bersuara, Ayo Bersuara

Turn the music up, let’s do it

Nyalakan musiknya, ayo kita lakukan

C’mon people let’s get loud

Ayo orang Let's Get Loud

Let’s get loud

Mari berteriak

Turn the music up to hear that sound

Nyalakan musiknya untuk mendengar suara itu

Let’s get loud, let’s get loud

Ayo ramaikan, Let's Get Loud

Ain’t nobody gotta tell ya

Tidak ada yang harus memberitahumu

What you gotta do

Apa yang harus kamu lakukan?

(Tribunnews.com)