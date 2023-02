Tribute to Dewa 19 Digelar Meriah di Senopati, Al Ghazali Terlihat Hadir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tribute Night Dewa 19 yang digelar di Ms. Jackson, Senopati, Jakarta Selatan jelang akhir pekan lalu berlangsung meriah. Ada Al Ghazali juga

Diantara penampil yang unjuk kebolehan bermusik adalah Grup Band Kanda Brothers sukses "menyihir" penonton yang hadir dalam gelaran acara.

Sebelum membawakan lagu hit Dewa 19, Kanda Brothers membuka penampilan dengan lagu "It Ain’t Over ’til It’s Over" milik Lenny Kravitz.

Semakin malam semakin panas. Kanda mulai membawakan banyak lagu hit milik Dewa 19, seperti Aku Cinta Kau dan Dia, Cukup Siti Nurbaya, dan yang lainnya.

"Mana suaranya Balad Dewa (penggemar Dewa 19)," kata vokalis Kanda Brothers Aldy dalam acara VUSE X Ms. Jackson, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Penampilan Kanda Brothers berlanjut dengan membawakan lagu-lagu hit Dewa 19 yang lain seperti Arjuna Mencari Cinta, Risalah Hati, dan Cemburu. Aldy juga membawakan lagu yang ada di album Pandawa Lima yang berjudul Kirana.

Selain live music, acara tersebut juga dimeriahkan oleh DJ performing dari putra Ahmad Dhani pentolan Dewa 19, Al Ghazali.

Sebagai informasi, Al Ghazali juga didapuk menjadi Brand Ambassador VUSE.

Presiden Direktur Bentoel Group (BAT Indonesia) William Lumentut mengatakan kampanye ini untuk mengajak para konsumen 18+ untuk lebih membebaskan kreativitasnya dalam bidang apapun.

"Melalui aktivasi seperti ini, kami juga ingin memperkenalkan VUSE sebagai alternatif inovatif bagi para perokok dan pengguna nikotin dewasa di atas 18 tahun untuk menikmati produk dengan potensi risiko yang lebih rendah."

"Namun tentu saja produk ini tidak bebas risiko," ujar William Lumentut.

Tentang Vuse, Al Ghazali juga berkomentar.

“Gue suka VUSE karena brandnya udah global, dan dijual di lebih dari 25 negara. Liquidnya juga dibuat di US, jadi gue percaya kualitasnya ga perlu ditanya lagi. Dari VUSE sendiri gue sukanya VUSE Go, karena bisa nemenin aktivitas keseharian gue, jadi ini praktis, tanpa ribet, tanpa charge, on the go!," kata Al Ghazali.