10 Drama Korea Tayang Maret 2023, Ada Delivery Man hingga The Glory Part 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini deretan drama Korea yang tayang pada Maret 2023.

Pada bulan Maret, ada sejumlah drama Korea yang menarik untuk disaksikan.

Dari drama bergenre fantasi hingga romance akan hadir menyapa para pencinta drama Korea.

Bintang All Of Us Are Dead, Yoon Chan-young, akan berperan sebagai sopir taksi dalam drama Delivery Man.

Kemudian ada Song Hye Kyo yang akan membintangi drama Netflix, The Glory Part 2.

Selain itu, tayang drama yang bercerita tentang pembantaian zombie berjudul Duty After School.

Drama Korea Maret 2023

1. Delivery Man

Drama Korea Delivery Man.

Dikutip dari Asianwiki, drama Delivery Man, diceritakan Seo Young-Min (Yoon Chan-Young) bekerja sebagai sopir taksi.

Akhirnya, dia memilih penumpang supernatural.

Dengan bantuan dokter UGD dan hantu (Bang Minah), Seo Young Min mengabulkan keinginan penumpang hantunya.

Delivery Man akan segera tayang pada 1 Maret 2023.

Dengan jadwal tayangnya setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 waktu setempat.

2. Divorce Attorney Shin