Chord Gitar Kekasih Terhebat - Anji: Biarkan Aku Jadi yang Terhebat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kekasih Terhebat yang dinyanyikan Anji.

Chord gitar Kekasih Terhebat dimainkan dari kunci C.

Chord gitar Anji - Kekasih Terhebat

C F

biarkan aku

G C

jadi yang terhebat..

C F

jadilah kamu

G C

kekasih yang...kuat

[Intro] C D7 G

*)

C Dm G

aku...manusia yang

C Am

paling butuh kamu

Dm G

membutuhkanmu..

C Dm G

hatiku...memalingkan pandang

C Am

hanya padamu

Dm G

pada hatimu...

#)

F G C

jangan lelah..

F G C

menghadapiku..

[Reff I]

C F

biarkan aku

G C

jadi yang terhebat

C F

jadilah kamu

G C

kekasih yang kuat..

C F

genggam tanganku

G C

bernyanyi bersama

Am Dm

karena kamu

G C

kekasih terhebat

[Int] C D7 G

*)

C Dm G

aku...manusia yang

C Am

paling butuh kamu

Dm G

membutuhkanmu..

#)

F G C

jangan lelah..

F G C

menghadapiku..

[Kembali ke Reff I]

[Musik] C Am Dm G

C Am Dm G

F G..

[Reff end]

C F

biarkan aku

G C

jadi yang terhebat

C F

jadilah kamu

G C

kekasih yang kuat..

C F

biarkan aku

G C

jadi yang terhebat

C F

jadilah kamu

G (Am)

kekasih yang kuat..

-C F

genggam tanganku

G C

bernyanyi bersama

Am Dm

karena kamu

G C

kekasih terhebat

Dm

karena kamu

G C F C

kekasih terhebat..

(Tribunnews.com)