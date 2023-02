Foto Anaknya Pelukan Viral, Ibu Adhisty Zara Diduga Sentil Okin: Selebgram Norak, Hidup dari Pansos

TRIBUNNEWS.COM - Ibunda artis Adhisty Zara, Sofia Yulinar diduga melempar sindiran untuk musisi Niko Al Hakim alias Okin.

Sindiran tersebut merupakan buntut dari viralnya foto Adhisty Zara berpelukan dengan Okin di sebuah klub malam.

Tak hanya Adhisty Zara, pada momen tersebut Okin juga dugem bareng mantan istri, Rachel Vennya dan kekasihnya, Salim Nauderer.

Momen tersebut terlihat dari unggahan Instagram Story akun selebgram Vicky Alaydrus, @vickyalaydrus, Senin (27/2/2023).

Meski unggahan itu sudah dihapus oleh Vicky Alaydrus, namun foto tersebut telah tersebar di lintas paltform media sosial.

Setelah bercerai dengan Rachel Vennya, diketahui Okin pernah menjalin hubungan asmara dengan Ahisty Zara.

Sofia Yulinar baru-baru ini membuat Instagram Story yang diduga ditujukan untuk Okin.

"More than enough (lebih dari cukup)," tulis Sofia, di akun @mrssaladin, Selasa (28/2/2023).

Dalam story selanjutnya, Sofia menyindir hidup selebgram norak yang berasal dari panjat sosial (pansos).

"Emang susah ya selebgram norak, hidupnya dari pansos. Kasian (emoji sedih)," lanjutnya.

Tangkapan layar Intagram Story ibunda Adhisty Zara yang diduga sindiran untuk Okin. (Kolase tangkapan layar Instagram @mrssaladin)

Klarifikasi Okin soal Foto Pelukan dengan Adhisty Zara

Seakan menjawab sindiran dari ibunda Zara, Okin pun turut buka suara terkait fotonya yang viral.

Bapak dua anak itu juga memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Zara.

Gitaris musik Okaay ini menegaskan jika saat ini dirinya tidak punya kekasih.