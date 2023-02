Girlband Indonesia, BLITZEN Rilis Album Perdana Bertajuk Player Number One

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girlband Indonesia, BLITZEN merilis album perdananya bertajuk Player Number One.

Lagu di album Player Number One ini, sebagian besar ditulis oleh satu member BLITZEN yakni Sazura.

Menurutnya, lagu-lagu yang ia tulis berasal dari pengalaman teman-teman terdekatnya.

"Ini lagu aku ciptain sendiri, berdasarkan cerita dari teman-teman aku yang jadi gila karena cinta," kata Sazura ditemui Tribunnews di Gandaria City, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Lagu-lagu dalam album ini totalnya ada 10 dan seluruhnya menggunakan bahasa Inggris.

Kendati begitu, kedepannya BLITZEN berencana akan merilis lagu berbahasa Indonesia.

"Nulis lagu bahasa Indonesia ada sih di album selanjutnya, untuk yang sekarang cocoknya bahasa Inggris," ujar Sazura.

Lagu utama dalam album ini berjudul sama yakni Player Number One.

Baca juga: Blitzen Redebut Lewat Video Musik Player Number One, Harap Lagunya Menginspirasi Banyak Orang

Adapun Greedy & Wicked, What's That About?, Dang It!, Heartbreaker, What Do You Say, dan Over & Over Again.

Serta Never Let You Go, What Do You Say (versi akustik), Never Let You Go (versi akustik).

Untuk diketahui, gilrband besutan agensi To the Clouds Entertainment ini berisi empat anggota, yakni Sazura, Alya, Violla, dan Kaluna.

Keempat anggota tersebut diambil dari audisi pada Mei 2019 lalu dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.

Dari audisi yang sangat ketat tersebut, terpilihlah 4 orang untuk melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan selama 1,5 tahun.

Kemudian mereka debut pada 21 Oktober 2021.

"Dengan dibentuknya BLITZEN yang bergenre I-Pop ini dan lagu yang menggunakan bahasa Inggris, mudah-mudahan dapat menambah dan mewarnai industri musik di Indonesia," ungkap Jhon Oktavianus dari To the Clouds Entertainment.