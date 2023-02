Kepergok Rayakan Pesta Bersama, Kedekatan Ririn Dwi Ariyanti dan Ijonk Kembali Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Kedekatan artis Ririn Dwi Ariyanti dengan aktor Jonathan Frizzy alias Ijonk kembali menjadi sorotan.

Ririn Dwi Ariyanti dan Ijonk kedapatan merayakan sebuah pesta ulang tahun temannya.

Momen kebersamaan Ririn Dwi Ariyanti dan Ijonk itu terlihat dalam video yang diunggah paman sang aktor, Benny Simanjuntak, Minggu (26/2/2023).

Dalam video singkat tersebut, terlihat Ririn Dwi Ariyanti tampak berbahagia bisa berkumpul bersama sahabat.

Ririn bahkan terlihat kompak dengan sang sahabat, mengenakan pakaian serba hitam.

Dalam unggahannya terebut, paman Ijonk, Benny Simanjuntak, memuji Ririn dengan sebutan wanita yang sangat asik.

Baca juga: Benny Simanjuntak Restui Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Pacaran, Tapi Jangan Sampai Menikah

"Beneval birthday party...

@ririndwiariyanti tu Asik banget deh orang nya …

@beneval21 happy birthday

@ajdaniel__ asik nak jd koordinator aja deh

@ijonkfrizzy suka asik sendiri

Seruuu ya party kita," tulis Benny, dikutip dari Instagram @bennysimanjuntak_, Selasa (28/2/2023).

Ririn juga terlihat meninggalkan jejak dalam unggah tersebut.

"Thank u for last night om, we had a blast. Once again happy birthday @beneval21," komentar mantan istri Aldi Bragi itu.