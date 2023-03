Chord Gitar dan Lirik Lagu Impian Terindah - Adista: Dan Ku Coba untuk Setia Padamu

Ilustrasi gitar. Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik Lagu Impian Terindah dari Adista, dapat dimainkan dari kunci gitar C.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Lagu Impian Terindah yang dipopulerkan oleh grup musik Adista.

Lagu Impian Terindah dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Lagu ini diciptakan oleh personel Adista, bernama Akbar.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Impian Terindah - Adista

(Intro) C G Am F

.

C G

Biarkan ku akan menjadi

Am Em

Untuk yang terakhir dalam hidupmu

F C

Ku jadikan engkau ratu selamanya

G

Di dalam hidupku

.

C G

Dan ku akan berikan

Am Em

Kasih dan sayangku hanya untukmu

F C

Ingin semua aku lakukan

G

Untuk dirimu

.

(Intro) C G Am F

C G

Tak ada yang menggantikan

Am Em

Kasih dan sayangmu dalam hatiku

F C

Ingin semua aku lakukan

G

Demi cintaku

.

C G

Cintaku, cinta yang sempurna

Am Em

Akan ku habiskan waktu dengannya

F C

Ingin rasanya bersama dengannya

G

Untuk selamanya

.

C G Am Em F

Hidup bersamamu impian impian terindah

C G

Impian terindah di dalam hidupku

.

(Chorus)

C G Am G

Dan ku coba untuk, setia padamu

C G Am G

Ku terima semua, semua kekuranganmu

C G Am G

Dan tak ada lagi, selain dirimu

C G Am G

Kasih dan sayangku, hanyalah untukmu

F C Em

Biarkanlah ku miliki dirimu

G

Untuk selamanya

.

(Interlude) C G Am F

C G Am F

.

C G Am Em F

Hidup bersamamu impian impian terindah

C G

Impian terindah di dalam hidupku

.

(Chorus)

C G Am G

Dan ku coba untuk, setia padamu

C G Am G

Ku terima semua, semua kekuranganmu

C G Am G

Dan tak ada lagi, selain dirimu

C G Am G

Kasih dan sayangku, hanyalah untukmu

.

C G Am G

Dan ku coba untuk, setia padamu

C G Am G

Ku terima semua, semua kekuranganmu

C G Am G

Dan tak ada lagi, selain dirimu

C G Am G

Kasih dan sayangku, hanyalah untukmu

F C Em

Biarkanlah ku miliki dirimu

G

Untuk selamanya

.

(Coda) C G Am F C

(Tribunnews.com)