Chord Gitar Hagia - Barasuara: Sempurna yang Kau Puja dan Ayat-ayat yang Kau Baca

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hagia - Barasuara

[Intro]

Em C Em C

[Verse]

Em

Sempurna yang kau puja

C

Dan ayat-ayat yang kau baca

Em

Tak kurasa berbeda

C

Kita bebas untuk percaya

Em

Sempurna yang kau puja

C

Dan ayat-ayat yang kau baca

Em

Tak kurasa berbeda

C

Kita bebas untuk percaya

Bm

Sempurna yang kau puja

C

Dan ayat-ayat yang kau baca

Bm

Tak kurasa berbeda

C

Kita bebas untuk percaya

D

Sempurna yang kau puja

C

Dan ayat-ayat yang kau baca

D

Tak kurasa berbeda

C Em

Kita bebas untuk percaya

G

Kita bebas untuk percaya

A Bm

Kita bebas untuk percaya

[Chorus]

Am Bm C Bm

Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami

Am Bm C Bm

Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami

Am Bm C Bm

Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami

Am Bm C D Am7

Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami

