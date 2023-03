Kasih Motivasi Remaja 15 Tahun Jane Callista Hadirkan Lagu Karya Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak banyak remaja berusia belia yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui kreativitas musik di panggung internasional. Jane Callista adalah salah satunya.

Usai meraih penghargaan dari beberapa pentas musik global, Jane yang kini baru berusia 15 tahun memperkenalkan karya terbarunya di industri musik nasional. Ia hadir dengan menyodorkan album bertajuk Dreams Grow Forever.

Album ini berisi tujuh lagu. Salah satunya adalah buah karya ciptaan Jane berjudul Pandora’s Box. Lagu yang dikemas dalam balutan balada pop, Jane memberikan motivasinya melalui lagu agar terus berusaha untuk menjadi yang terbaik.

“Saya selalu percaya pada proses, tidak ada yang sempurna dan itulah yang menjadikan kita manusia. Sebagai manusia, kita terus berkembang dari apa yang kita lalui. Di sinilah kita terus belajar dan berjuang menuju versi terbaik dari diri kita sendiri untuk mencapai impian kita,” ungkap Jane Callista dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/3/2-23).

Single 'Pandora’s Box' ini memberikan warna baru pda karya Jane Callista. Pada lagu ini, ia dibantu aransemen musiknya oleh Erico Felix dan diproduksi oleh Riri Kumalasari selaku produser eksekutif.

“Sebuah kebanggaan buat kami bisa memberikan dukungan kepada salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Di usia yang masih remaja, Jane Callista ternyata mampu memberikan inspirasi positif kepada generasinya melalui musik. Kami sungguh senang bisa terlibat dalam produksi album ini,” kata Riri Kumalasari.

Di album ini, berisi lagu berjudul Seperti Bintang, Hujan, Just You Wait, Nobody’s Perfect, Rahasia Semesta, The Sky & I, Pandora’s Box.

Sebelum album ini, Jane Callista pada 2018 telah merilis debut album berjudul “This is Jane”. Sejak saat itu, ia semakin produktif dalam merilis sejumlah single.

Sebelum masuk dapur rekaman, Jane Callista telah mengasah kemampuannya melalui sejumlah kompetisi musik internasional.

Pada 2022 lalu, dia berhasil memenangkan gelar World Grand Prix Winner of Sanremo Junior World Finals. Ajang ini adalah kompetisi menyanyi internasional yang diadakan di Sanremo, Italia pada Mei 2022.

Sanremo Junior World Finals adalah kompetisi vokal internasional bergengsi yang diselenggarakan di bawah naungan UNICEF.

Jane Callista meraih dua gelar sekaligus, yakni World Grand Prix Winner 2022 yang menjadi gelar tertinggi juara dunia serta juara 1 Alice Artemis Vigano Award 2022.

Sebelum prestasi ini, Jane telah memenangkan beberapa kompetisi vokal internasional di Amerika, Eropa dan Asia. Salah satunya menjadi juara 1 American Youth Musician Union 2022 - Vocal Division.

Jane Callista juga menerima penghargaan dan pengakuan dari Young Songwriter International Competition 2020 dan 2022 (UK) melalui lagu-lagu ciptaannya sendiri yaitu Nobody's Perfect, Just You Wait, The Sky and I.

Lagu"Pandora's Box” Forever” didistribusikan secara digital melalui Inside Indo. Pada 4 Februari 2023 silam, lagu ini telah rilis melalui channel Youtube Jane Callista.