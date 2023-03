Lirik Lagu dan Terjemahan Ain't Your Mama - Jennifer Lopez: Just Remember That, Hey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Ain't Your Mama yang dipopulerkan oleh penyanyi Jennifer Lopez.

Lagu Ain't Your Mama dirilis pada tahun 2016 dalam album yang berjudul 538 Hitzone 78.

Ain't Your Mama memiliki genre musik pop dan berdurasi 5 menit 8 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Ain't Your Mama yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama

Aku tidak akan memasak sepanjang hari, aku bukan ibumu

I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama

Aku tidak akan mencuci pakaianmu, aku bukan ibumu

I ain't your mama, boy, I ain't your mama

Aku bukan ibumu, Nak, aku bukan ibumu

When you gon' get your act together?

Kapan Anda akan bertindak bersama?

I ain't your mama

Aku bukan ibumu

No, I ain't your mama

Tidak, aku bukan ibumu

No, I ain't your mama, no

Tidak, aku bukan ibumu, tidak

Wake up and rise and shine (ah-yeah-yeah-yeah)

Bangun dan bangkit dan bersinar (ah-yeah-yeah-yeah)

Best get to work on time (ah-yeah-yeah-yeah)

Paling baik bekerja tepat waktu (ah-yeah-yeah-yeah)

No more playing video games (ah-yeah-yeah-yeah)

Tidak ada lagi bermain video game (ah-yeah-yeah-yeah)