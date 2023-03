Rekomendasi Tayangan Prime Video Maret 2023, Ada Daisy Jones & The Six hingga Zodiac: Apa Bintangmu?

Serial dan film terbaru akan tayang di Prime Video pada bulan Maret ini. Ada Jinny’s Kitchen, Daisy Jones and The Six hingga Zodiac: Apa Bintangmu?.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah serial dan film terbaru akan tayang eksklusif di Prime Video pada bulan Maret ini.

Mulai dari acara TV unscripted, adaptasi buku, komedi hingga tayangan fantasi siap menemani harimu.

Ada tayangan Jinny’s Kitchen yang merupakan program unscripted pertama di Prime Video.

Mulai 3 Maret, tayang Daisy Jones and The Six yang kisahnya diadaptasi dari novel New York Times Best Seller.

Saksikan juga akting Enzy Storia dan Gandhi Fernando dalam film Zodiac: Apa Bintangmu?

Zodiac: Apa Bintangmu? tayang mulai 9 Maret 2023.

Serial Jinny’s Kitchen dibintangi oleh Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Lee Seo-jin dan V BTS. (Prime video)

Berikut ini deretan rekomendasi tayangan terbaru Prime Video Maret 2023:

1. Jinny’s Kitchen

Serial Jinny's Kitchen tayang mulai 24 Februari di Prime Video. (Prime Video)

Di sini, mereka menceritakan pengalaman saat menjalankan restoran street food Korea di Bacalar, Meksiko.

Mengudara sejak 24 Februari lalu, episode baru Jinny’s Kitchen tayang setiap hari Jumat.

2. Daisy Jones and The Six

Tayang: 3 Maret