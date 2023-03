Lirik Lagu dan Terjemahan Get Right - Jennifer Lopez: Baby Take My Hand I’ll Show You Why

Lirik Lagu dan Terjemahan Get Right yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Get Right yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu Get Right dirilis pada tahun 2005, bergenre musik RNB.

Lagu Get Right masuk dalam nominasi MTV Video Music Award untuk MTV Clubland Award.

Simak lirik lagu dan terjemahan Get Right yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

You lookin’ just a little too hard at me

Anda terlihat sedikit terlalu keras pada saya

Standin’ just a little too close to me

Berdiri sedikit terlalu dekat denganku

You sayin’ not quite enough to me

Anda bilang tidak cukup untuk saya

You sippin’ just a little too slow for me

Anda sippin ‘sedikit terlalu lambat untuk saya

No doubt you’re playin’ real cool homey

Tidak diragukan lagi kamu bermain sangat keren

Got me thinkin’ what is it you do for me

Membuatku berpikir apa yang kau lakukan untukku

Trippin’ (trippin’) a little more than I should be

Trippin ‘(trippin’) sedikit lebih banyak dari seharusnya

So let yourself go and get right with me!

Jadi, biarkan dirimu pergi dan beres denganku!

I’m about to sign you up

Aku akan menandatanganimu

We can get right before the night is up

Kita bisa melakukannya sebelum malam sudah habis