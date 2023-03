Jadwal Tur Asia Arctic Monkeys 2023, Alex Turner Vokalisnya Lagi Viral di Indonesia karena Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Nama vokalis Arctic Monkeys, Alex Turner mendadak jadi trending di linimasa warganet Indonesia.

Usut punya usut, sosoknya ramai jadi perbincangan lantaran kisah seorang warga Indonesia yang secara random bertemu dengannya.

Kisah pertemuan dengan sosok Alex Turner ini dibagikan dalam unggahan warganet di internet dari akun @almazhafira di Twitter pada Selasa, (1/3/2023).

Pengalaman tak biasa bertemu Alex Turner ini terjadi secara tak sengaja di saat ia menunggu penerbangannya pulang dari Singapura ke Indonesia

Diketahui Alma ternyata menonton konser Arctic Monkeys yang sebelumnya tampil di Singapore Indoor Stadium pada tanggal 28 Februari 2023.

Saat menunggu pesawat ini, Alma secara tak sengaja bertemu Alex Turner yang sedang berjalan mengenakan setelan jas hitam, celana jeans dan menggunakan tas tangan kulit.

“NOT ME CASUALLY WAITING FOR MY FLIGHT BACK TO INDO THEN STUMBLED UPON THE ONE AND ONLY ALEX TURNER AFTER WATCHING HIS CONCERT THE DAY BEFORE!!!!!! ” tulis @almazhafira di Twitter.

Pengalaman Alma membuat orang lain iri yang kemudian ramai dikomentari warga Twitter yang iri dengan Alma.

Ada juga yang berkomentar dengan penampilan Alex Turner sangat menunjukkan pesonanya.

“Ngga tremor kah mba?,” tulis @fli***.

“Alex adalah contoh gentlemen di dunia, suit jacket, flare pants dan tas tangan kulit,” tulis @met***.

“Cara dia jalan dan bawa tasnya cukup mendeskripsikan pesona panggungnya. Bah gila kali kau kutengok bang,” tulis @sum***. “Kapan hoki tahunan hamba bisa kepake buat yang kaya ginii,” kata @ins***.

Irinya warganet ini bisa dibilang wajar mengingat Arctic Monkeys sendiri baru mengunjungi Indonesia dalam rangkaian turnya pada tanggal 18 Maret mendatang.

Selepas konser di Singapura, Alex Turner cs bakal menyambangi negara asia lainnya dalam jadwal berikut: