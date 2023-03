Lirik Lagu dan Terjemahan I'm Glad - Jennifer Lopez: That Certain Someone Special

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan I'am Glad yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu I'm Glad dirilis pada 2002 dalam album yang berjudul This Is Me Then.

Lagu I'm Glad berdurasi 4 menit 27 detik.

Lirik lagu dan terjemahan Iam Glad yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez:

Baby when I think about

Sayang saat aku memikirkannya

The day that we first met (the day that we first met)

Hari pertama kita bertemu (hari pertama kita bertemu)

Wasn't lookin for what I found

Tidak mencari apa yang saya temukan

But I found you and I'm bound to

Tapi aku menemukanmu dan aku terikat

Find happiness in being around you

Temukan kebahagiaan dengan berada di sekitar Anda

I'm glad when I'm makin' love to you

Aku senang saat aku semakin mencintaimu

I'm glad for the way you make me feel

Saya senang dengan cara Anda membuat saya merasa

I love it 'cause you seem to blow my mind

Saya menyukainya karena Anda tampaknya meniup pikiran saya

Every time

Setiap saat

I'm glad when you walk you hold my hand

Aku senang ketika kamu berjalan kamu memegang tanganku