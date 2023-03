Promotor Ajak NCTzen Berdonasi ke Yayasan Kanker Payudara di Konser NCT Dream

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy grup NCT Dream menggelar konser selama tiga hari di Indonesia dari 4 hingga 6 Maret 2023.

Konser bertajuk The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Baca juga: NCT Dream: Sambutan Fans di Indonesia Selalu Luar Biasa

Dyandra Global Edutainment selaku promotor akan menyumbangkan sebagian keuntungan konser ke Yayasan Kanker Payudara di Indonesia.

Donasi ini didapat dari ketiga instalasi yang dinikmati para penggemar di vanue konser.

"Instalasi itu memang gratis tapi kita berharap supaya NCTzen tergerak untuk bisa berdonasi yang akan kita sumbangkan," kata Miss E selaku direktur promotor saat jumpa pers, Sabtu (4/3/2023).

"Kami ingin mendukung anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya kembali dan kita sumbangkan ke ayasan kanker payudara Indonesia," lanjutnya.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Hello Future - NCT Dream: Jal Doel Geoya Hello Future

Sebagaimana diketahui, tak hanya pengalaman menyaksikan konser, penggemar juga dimanjakan dengan adanya DREAMzone.

Di mana penggemar dapat memaksimalkan pengalamannya melalui beberapa instalasi yang diadopsi dari lagu hits dan album NCT Dream.

Potret NCT Dream Usai Jumpa Pers Jelang Konser Hari Pertama, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews.com/Muhammad Alivio)

Terinspirasi oleh lagu NCT Dream, Candy, mini album spesial musim dingin mereka yang dirilis pada akhir tahun lalu.

NCTzen dapat melihat serta berfoto langsung dengan Danji, gantungan kunci berbentuk pom-pom yang diambil dari lirik chorus Candy.

Setiap Danji mewakili masing-masing member karena ekspresi-ekspresinya di gambar secara langsung oleh NCT Dream.

Baca juga: Antisipasi Kejadian November Tak Terulang, Promotor Tambah Personel Keamanan Jaga Konser NCT Dream

Penggemar juga akan menemukan ‘Glitch Mode’ di Dreamzone dalam bentuk instalasi set musik video ikonik NCT Dream dengan nama yang sama.

Album yang dirilis Maret tahun lalu menorehkan prestasi yang mengesankan dengan terjualnya lebih dari 1 juta kopi di minggu pertama perilisan.