Berhasil Beli Rumah Baru, Fuji Akui Salah Satu Impian di 2023 Telah Tercapai

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Fuji An tengah bergembira lantaran berhasil membeli rumah baru impiannya.

Pada tayangan YouTubenya, Fuji memamerkan rumah tingkat yang baru saja dibelinya itu.

Fuji menyebut membeli rumah menjadi salah satu impian yang berhasil ia wujudkan di tahun 2023 ini.

"I am buying a new house. Thanks God, akhirnya tahun 2023 salah satu impian aku tercapai," ungkap Fuji, dikutip dari YouTube Fuji an, Senin (6/3/2023).

Di video yang menjadi trending nomor satu di YouTube itu, Fuji mengaku akan menerima kunci rumah barunya.

"Dan ini aku OTW ke rumahnya, aku mau serah terima kunci," katanya.

Fuji kemudian menceritakan perjuangannya menemukan rumah impiannya itu.

Ia mengatakan mulai mencari rumah baru sejak satu tahun yang lalu.

"Aku tuh by the way udah perjalanan nyari rumah itu udah lama banget, sudah setahun," ujarnya.

Dalam kurun waktu satu tahun itu, Fuji menyebut telah menyurvei hampir 30 rumah.

"Mungkin aku udah ngelihat total 28 rumah aku lihat-lihatin satu-satu," lanjutnya.

Hingga akhirnya wanita 20 tahun itu berhasil mendapatakn rumah yang diangan-angankannya itu.

Kolase rumah baru dan Fuji An - Fuji bersyukur dapat beli rumah baru. (Kolase tangkap layar kanal Fuji an)

Fuji berharap dapat semakin berkarya setelah menempati rumah barunya itu.

"Dan akhirnya aku ketemu jodoh aku, Insya Allah. Semoga berkah ya, semoga di situ aku semakin banyak konten," terang Fuji.