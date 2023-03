Lirik dan Terjemahan Lagu I’II Be Home For Christmas - Camila Cabello

Camila Cabello - I'll be home for Christmas'

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan I’II Be Home For Christmas’ dari Camila Cabello.

Lagu ini awalnya dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Bing Crosby, yang kemudian dibawakan ulang oleh Camila Cabello.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan I’II Be Home For Christmas’ yang merupakan single terbaru dari Camila Cabello:

I’m dreamin’ tonight of a place I love

Aku mencintainya dari tempat yang kucintai

Even more than I usually do

Bahkan lebih dari biasanya saya lakukan

And although I know it’s a long road back

Dan meski aku tahu ini jalan yang panjang kembali

I promise you

saya berjanji kepadamu

I’ll be home for Christmas

Aku akan pulang untuk natal

You can count on me

Anda dapat mengandalkan saya

Please have snow and mistletoe

Tolong salju dan mistletoe

And presents under the tree

Dan hadiah di bawah pohon

Christmas Eve will find me

Malam Natal akan menemukanku

Where the love light beams

Dimana cahaya cinta balok

I’ll be home for Christmas

Aku akan pulang untuk natal

If only in my dreams

Jika hanya dalam mimpiku

(instrumental)

Christmas Eve will find me

Malam Natal akan menemukanku

Where the love light beams

Dimana cahaya cinta balok

I’ll be home for Christmas

Aku akan pulang untuk natal

If only in my dreams

Jika hanya dalam mimpiku

If only in my dreams

Jika hanya dalam mimpiku

(Tribunnews.com)