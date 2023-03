Tantang Diri Sendiri Cover Lagu Seminggu Full di TikTok, Jesenn Curhat Mulai Merasakan Kesulitan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Jesenn membuat tantangan untuk dirinya sendiri untuk melakukan cover lagu selama seminggu di platform TikTok.

Jesenn yang baru saja merilis single bersama Sony Music Entertainment Indonesia cover beberapa lagu dari musisi Indonesia yang menjadi sumber inspirasinya.

Sejauh ini sudah sekira ada 6 lagu berisi, ‘Sialan’ milik Adrian Khalif ft. Juicy Luicy, ‘Kita Usahakan Rumah Itu’ milik Sal Priadi, ‘Thankyou 4 Lovin’ Me’ milik Paul Partohap, ‘Mendendam’ dari Marcell, ‘Kebutuhan Hati’ dari Kaleb J hingga ‘Jireh’ dari Elevation Worship.

Meski sudah hampir merampungkan tantangannya, lewat Instagram Jesenn mengaku sudah mulai kelelahan membuat cover selama seminggu.

“Selama seminggu terakhir gue mencoba mengchallenge diri gue untuk buat konten cover secara rutin setiap hari, dan menurut gw this wasn’t easy for me," ujar Jesenn dikutip Tribunnews.com melalui Instagramnya, Rabu (8/3/2023).

"Karena gue juga punya keterbatasan waktu dan ada kerjaan lain juga yang harus gw kerjakan,” tambahnya.

Ia bahkan sempat istirahat dari sosial media, karena merasa apa yang dikerjakannya cukup berat.

“Sempet burnt out dan mutusin untuk rehat sosmed 4 harian and it feels so good! And it’s okay kalau dari kalian ada yang merasakan hal yang sama. Just get some rest, pack your things up, and get back stronger,” ungkap Jesenn.