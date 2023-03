Lirik Lagu dan Terjemahan All I Have - Jennifer Lopez: And Life Is Living

Lirik Lagu dan Terjemahan All I Have yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan All I Have yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu All I Have dirilis pada tahun 2002 dalam album This Is Me Then.

Simak lirik lagu dan terjemahan All I Have yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

Love is life

Cinta adalah hidup

And Life Is Living

Dan Hidup itu Hidup

It’s Very Special

Ini Sangat Istimewa

oooh

oooh

Baby don’t go, baby don’t go

Sayang tidak pergi, sayang jangan pergi

Yeah

Ya

Baby don’t go, baby don’t go

Sayang tidak pergi, sayang jangan pergi

Yeah…

Ya …

Baby don’t go, baby don’t go

Sayang tidak pergi, sayang jangan pergi

Yeah yeah…

Yeah yeah …

Its such a shame but I’m leaving

Sayang sekali tapi aku pergi