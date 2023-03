Luna Maya: Saya Sudah Jadikan Hal Terburuk di Hidup Saya sebagai Sesuatu yang Lucu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Luna Maya telah melalui masa-masa terburuk di hidupnya karena kasus video syur yang sempat menghebohkan itu.

Luna Maya saat ini bisa menertawakan dirinya yang pernah terpuruk dan hampir memutuskan untuk mengakhiri hidupnya .

Ia merasa perjalanan hidup membuatnya mengerti bagaimana bersyukur dan menempatkan diri dalam keadaan apapun.

"Sekarang saya bisa tertawa, ya makanya sebenarnya nah itu kembali lagi ke kita yang menentukan kita mau ada di mana, seperti apa, mau kita di sana aja mau sedang sedang aja, itu yang membuat kita jadi ada di posisi apapun," tutur Luna Maya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

"Jadi aku pengen bilang, saya aja nih yg dihina-hina sama satu Indonesia, to be honest saya gak merasa itu sesuatu yang saya banggakan, tapi saya juga bangga bahwa saya bisa berdiri di sini," bebernya.

Kini Luna bisa berdamai dengan masa lalunya. Bahkan ia bisa menertawakan dirinya kala itu yang sempat ingin mengakhiri hidupnya karena tak tahan dihina oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya bisa menghadapi, berdiri lagi, dan saya sudah menjadikannya hal yang terburuk di hidup saya sebagai sesuatu yang lucu," ungkap Luna.

"Saya sudah bisa menertawakan diri saya. Ternyata oh my god what happen to me saat itu," bebernya.