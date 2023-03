Momen Lucu NCT Dream di Indonesia, Para Member Antre Salim Cium Tangan Pak Muh Ayah Fadil Jaidi

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Fadil Jaidi dan sang ayah, Pak Muh mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Diketahui NCT Dream baru saja mengadakan konser tunggal di Indonesia bertajuk THE DREAM SHOW2 : In A DREAM in JAKARTA, selama tiga hari.

Konser NCT Dream yang berlokasi di ICE BSD, Tangerang, Banten itu dimulai sejak Sabtu (4/3/2023) dan berakhir pada Senin (6/3/2023).

Fadil Jaidi dan Pak Muh bertemu secara langsung dengan member NCT Dream di belakang panggung sebelum konser dimulai.

"Jadi kenapa aku deg-degan banget, jadi aku diundang sama SM Entertainment buat nonton NCT Dream. Aku sudah happy banget," kata Fadil, dikutip dari YouTube Fadil Jaidi, Kamis (9/3/2023).

Fadil mengira hanya berkesempatan menonton bukan ketemu langsung dengan member NCT Dream.

Ia baru mengetahui setelah sang manajer memberikan penjelasan.

"'Enggak kamu tuh diundang buat ketemu juga sama mereka'," ujar Fadil menirukan ucapan sang manajer.

Hingga akhirnya Fadil bersama Pak Muh mendatangi lokasi konser NCT Dream.

"Ini aku sudah sampai dan ramai banget," ucap Fadil.

Saat berada di ruang tunggu belakang panggung, Fadil tampak latihan mengucapkan kalimat dalam bahasa Korea.

Momen paling ditunggu pun tiba, para member NCT Dream masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Fadil dan juga Pak Muh.

Momen member NCT Dream antre salim ke Pak Muh, ayah Fadil Jaidi. (Twitter @nct_menfess)

Mereka awalnya saling menyapa, lalu kemudian berjabat tangan.

Namun, ada momen lucu sekaligus menggemaskan di momen pertemuan itu.