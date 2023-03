Selama 5 Bulan Tak Bertemu Adzam Adriansyah, Sule Ngaku Tak Masalah: Belum Saatnya Intens

YouTube Trans TV Official

TRIBUNNEWS.COM - Komedian Sule mengaku tak masalah selama 5 bulan tak bertemu dengan Adzam Adriansyah.

Sule saat ini sudah berpisah dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher.

Saat ini, anak bungsunya, Adzam Adriansyah tinggal bersama Nathalie Holscher.

Diketahui, beberapa waktu lalu Sule berkumpul dengan Adzam setelah 5 bulan lamannya mereka tak bertemu.

"Sama Adzam lama 5 bulanan, vidcall aja," terang Sule dikutip dalam kanal YouTube Trans TV Official di acara Pagi Pagi Ambyar pada Rabu (8/3/2023).

Sule mengaku ingin berkumpul setiap saat dengan anak-anaknya termasuk Adzam.

Namun, Sule menyadari bahwa hidupnya sudah tak seperti dulu lagi.

"Ya sedih ya kalau kumpul sama kakak-kakaknya, cuma mau gimana lagi life must go on," ujar Sule.

Sementara itu, Sule mengungkapkan alasannya selama berbulan-bulan tak bertemu Adzam.

Sule menerangkan Adzam kerap ikut Nathalie Holscher bekerja.

"Ya kan Adzam sering ikut mamahnya kerja," ucap Sule.

Hanya saja, mereka masih berkomunikasi melalui video call.

"Masih tetep, cuman nggak intens lah ya," jawab Sule.

Selain itu, Nathalie Holscher kerap menelepon Sule saat membuat konten.