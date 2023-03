Sederet Grup K-Pop Dapat Penghargaan di Japan Gold Disc Awards, SEVENTEEN Masuk 3 Album Terbaik Asia

TRIBUNNEWS.COM - SEVENTEEN dan sederet grup K-Pop lainnya mendapat penghargaan dalam ajang Japan Gold Disc Awards.

Pada 10 Maret 2023, Recording Industry Association of Japan (RIAJ) secara resmi mengumumkan pemenang Japan Gold Disc Awards ke-37.

Artis di bawah naungan HYBE Label berhasil dengan sangat baik di pasar musik Jepang dengan banyak kemenangan di Japan Gold Disc Awards.

Menurut daftar pemenang Japan Gold Disc Awards ke-37, artis HYBE Label termasuk BTS (Big Hit Music), SEVENTEEN (Pledis Entertainment), dan &TEAM (HYBE Labels Japan)), meraih total 8 penghargaan.

BTS diketahui memenangkan Artis Asia Terbaik, sebuah penghargaan yang diberikan kepada artis Asia paling aktif sepanjang tahun, selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan ini, BTS memecahkan rekor dan menjadi artis dengan kemenangan terbanyak di kategori ini.

Baca juga: J-Hope BTS Dance Lagu On The Street bersama Dino dan Vernon SEVENTEEN yang Berhasil Curi Perhatian

Selain itu, BTS dinobatkan sebagai 3 Album Terbaik (Asia) dengan Proof, Song of the Year by Download (Asia) dengan lagu utama album 'Yet To Come', dan Video Musik Tahun Ini dengan BTS 2021 Muster Sowoozoo yang berisi penampilan langsung dari fan meeting ulang tahun ke-8 grup tersebut.

Selain itu, lagu kolaborasi Jungkook dan Charlie Puth 'Left and Right' mendapat penghargaan dalam kategori Song of the Year by Streaming (Western music).

Di sisi lain, SEVENTEEN mendapatkan 3 kemenangan dengan album Korea dan Jepang mereka, seperti dikutip dari kbizoom.

Secara khusus, mini album Jepang ke-3 mereka DREAM dan album lengkap Korea ke-4 Face the Sun masuk dalam daftar 3 Album Terbaik (Asia).

DREAM menunjukkan potensinya untuk memenangkan Album of the Year (Asia), yang diberikan kepada album tahun ini yang meraih pencapaian terbesar dalam kategorinya.

Grup band SEVENTEEN - Mini album Jepang ke-3 SEVENTEEN DREAM dan album lengkap Korea ke-4 Face the Sun masuk dalam daftar 3 Album Terbaik (Asia). (Kolase Tribunnews/ Tangkap layar akun Koreaboo)

Hasilnya, pemenang penghargaan 3 Album Terbaik (Asia) di Japan Gold Disk Awards semuanya adalah artis HYBE Labels.

Hal ini juga terjadi pada tahun lalu dengan kategori ini dimenangkan oleh BTS, the Best milik BTS, Attacca milik SEVENTEEN, dan Chaotic Wonderland milik TXT.

Dikutip dari soompi, untuk kategori artis baru, IVE mengklaim penghargaan sebagai New Artist of the Year (Asia).

Penghargaan Best 3 New Artists (Asia) tahun ini diberikan kepada IVE, Kep1er, dan VERIVERY, yang semuanya melakukan debut Jepang mereka pada tahun 2022.

Kep1er juga memenangkan Song of the Year by Streaming (Asia) untuk lagu debut Korea mereka 'WA DA DA'.

(Tribunnews.com/Katarina Retri)

Berita lainnya terkait SEVENTEEN