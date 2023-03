Penampilan Deep Purple Sukses Pukau 7 Ribu Penonton Konser di Solo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band rock asal Inggris, Deep Purple berhasil mengguncang Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023).

Penampilan Deep Purple berhasil menghibur 7 ribu penonton yang memadati UMS, Solo.

Sesuai yang dijanjikan Anas Alimi selaku Founder Promotor Rajawali Indonesia, selain adanya opening perform dari God Bless, ada juga kejutan lain.

King of Dangdut Rhoma Irama bersama Soneta membuka malam itu dengan meddley arrangement Smoke on the Water.

Dilanjutkan dengan Nafsu Serakah, Seni, Badai Fitnah dan ditutup dengan Hari Berbangkit.

Anas menambahkan bahwa ide menghadirkan Soneta diantara pertemuan bersejarah antara God Bless dan Deep Purple sejak 48 tahun lalu, untuk memberikan sejarah yang baru.

"Orang Indonesia berpikir Deep Purple nya indo itu Rhoma Irama. Seperti ada suatu kaitan. Kalo Rhoma dihadirkan akan sangat kena secara historis," kata Anas dalam keterangan rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (11/3/2023).

Kemudian, God Bless membuka konser Deep Purple dengan Huma, Musisi, Blablabla, Kehidupan, Cermin, Barat Timur, Anak Adam Instrumental, Bis Kota, Rumah Kita, Semut Hitam, dan ditutup dengan Trauma.

Konser Deep Purple World Tour 2023, juga dihadiri Presiden RI Jokowi dan beberapa petinggi negara seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno juga turut hadir.

"Kami bersyukur Pak Jokowi bisa hadir full mulai dari Soneta hingga Deep Purple," ungkap Anas.

Deep Purple dalam aksi panggungnya membawakan lagu-lagu hits mereka mulai dari Highway Star, Pictures, - No Need Shout, Nothing At All, Lazy, Blind Man, Anya, Keys, Perfect, Space, Smoke On The Water, Hush, dan ditutup dengan Black Night.

Mereka juga sempat memainkan musik medley Indonesia Raya yang dimainkan langsung oleh Don Airey dan kawan-kawan.

Konser kedua Deep Purple di Indonesia kali ini diharapkan sangat membekas bagi penikmat musik Deep Purple dan juga bagi pihak Deep Purple mulai dari personel hingga crew yang terlibat.