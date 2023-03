Kumpulan Fakta Menarik Konser BLACKPINK: Rose Curhat Kepanasan hingga Lisa Adu Suit dengan Penonton

Empat member BLACKPINK membuat penggemarnya histeris dengan penampilan mereka di konser "Born Pink" World tour di Jakarta.

Ada sejumlah hal menarik dalam konser semalam.

Empat anggota BLACKPINK tampil solo

Jisoo menjadi member pertama yang tampil solo.

Anggota yang kabar debut solonya ini sudah dinantikan banyak penggemar, menampilkan lagu "Liar" milik Camila Cabello.

Sementara Jennie menyanyikan lagu baru miliknya yang belum dirilis.

Lagu ini juga dibawakan Jennie selama world tour kali ini.

Rose yang sempat mengalami malfungsi kostum saat tampil solo, tetap memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan dua lagu solo berjudul "On the Ground" dan "Hard to Love".

Penampilan maknae BLACKPINK, Lisa menjadi penutup penampilan solo BLACKPINK yang berhasil memanaskan penonton.

Membawakan dua lagu solo miliknya "Lalisa" dan "Money", Lisa buat penonton histeris dengan koreografinya di lagu "Money".

Bahkan penampilannya itu membuat tagar #LalisaguncangJakarta menjadi topik hangat di media sosial.

"Oh my God Oh my God Oh my God, Lalisa guncang Jakarta, " tulis @liliworld.

"Lisa selalu keren kalau dalam panggung, " tulis @fanslalisa97.

"That's the real crowd after being silent, " tulis @prahayu_arbie.