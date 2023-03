Lirik dan Terjemahan Lagu Stay - Alicia Keys feat Lucky Daye: Cause the Love's Right Here

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Stay dalam artikel ini.

Stay merupakan lagu dari Alicia Keys featuring Lucky Daye.

Lagu Stay dirilis pada 9 Februari 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Stay - Alicia Keys feat Lucky Daye:

You send my heart way up

And you let me in your space

Show me everything you're made of

Give me more than I can take

When I don't know what to say

You can read it on my face

And we won't let time fade us

Kau mengirim hatiku ke atas

Dan kau membiarkanku di ruangan mu

Tunjukkan semua yang kau terbuat dari

Beri aku lebih dari yang bisa ku ambil

Ketika aku tidak tahu harus berkata apa

Kau bisa membacanya di wajahku

Dan kami tidak akan membiarkan waktu memudarkan kami

Cause the love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

Cause the love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

Karena cinta ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tinggal

Karena cinta ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tinggal

You push me to my limits

And you build me when I'm drained

You see my scars and bruises

But you touch me through the pain

Get me lost in your confusion

I know you fill in all the blanks

And I don't know what we're doing

Kau mendorongku ke batasku

Dan kau membangunku ketika aku terkuras

Kau melihat bekas luka dan memar ku

Tapi kau menyentuhku melalui rasa sakit

Biarkan aku tersesat dalam kebingungan mu

Aku tahu kau mengisi semua kekosongan

Dan aku tidak tahu apa yang kita lakukan

But the love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

(Right here, baby)

Tapi cinta ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tinggal

(Di sini, sayang)

Cause this love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

Karena cinta ini ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tingga

Cause this love's right here, oh

Cause this love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

(Oh, right here to stay, yeah)

Cause this love's right here

Love's right here to stay

Right here to stay

Karena cinta ini ada di sini, oh

Karena cinta ini ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tinggal

(Oh, di sini untuk tinggal, ya)

Karena cinta ini ada di sini

Cinta ada di sini untuk tinggal

Di sini untuk tinggal

Promise you'll never get wet when the rain comes down

I will be ready to swim when the rain comes down

You come and drown out my pain when the rain comes down

Comes down, oh

Berjanjilah kau tidak akan pernah basah saat hujan turun

Aku akan siap untuk berenang ketika hujan turun

Kamu datang dan menghilangkan rasa sakitku saat hujan turun

Turun, oh

