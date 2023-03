Petisi Tolak Aktor Hong Kong Donnie Yen untuk Jadi Presenter Piala Oscar Tembus 100.000

TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 100.000 orang menandatangani petisi menuntut aktor Hong Kong Donnie Yen (59) dihapuskan sebagai presenter Academy Awards atau Piala Oscar 2023.

Petisi di Charge.org itu menyebut komentar Donnie Yen tentang aksi protes di Hong Kong tahun 2019 telah "merusak semangat kebebasan berbicara."

Aktivis Hong Kong Tong Wai-hung, yang membuat petisi itu, juga mengklaim bahwa undangan Academy Awards ke Donnie Yen menunjukkan "penghinaan terhadap rakyat Hong Kong" dan kehadirannya akan "merusak citra dan reputasi industri film".

Dalam sebuah wawancara dengan GQ bulan Februari lalu, Donnie Yen menegaskan kembali penentangannya terhadap protes pro-demokrasi 2019 di Hong Kong.

“Itu bukan protes, oke, itu kerusuhan," katanya.

"Saya tidak akan berada di sini berbicara tentang bagaimana cara mengubah perasaan orang mengenai hal itu."

“Tapi pengalaman saya sendiri, saya ada di sana, saya punya banyak teman yang ada di sana."

"Saya tidak ingin berpolitik."

"Banyak orang mungkin tidak senang dengan apa yang saya katakan, tetapi saya berbicara dari pengalaman saya sendiri."

Sementara itu, Tong Wai-hung mengatakan kepada VICE:

“Yen menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan film sebagai media untuk menceritakan kisah-kisah positif tentang China dan Hong Kong”.

“Dia membantu menutupi rezim China,” katanya.

Poster Film Ip Man 4: The Finale (Kiri) dan Donnie Yen sebagai Ip Man (Kanan) (Kolase Tribunnews/Imdb)

Dilansir Independent, Donnie Yen mendapat apresiasi dari banyak orang karena kontribusinya dalam mempopulerkan Wing Chun di China.

Wing Chun adalah seni pertarungan berbasis konsep, suatu bentuk kung fu China Selatan, dan sistem pertahanan diri jarak dekat.

Donnie Yen berperan sebagai grandmaster Wing Chun Ip Man dalam serial film Ip Man.

Film itu meraih kesuksesan box office dan meningkatkan jumlah orang yang mempelajari Wing Chun.

Ratusan sekolah Wing Chun kemudian dibuka di China daratan dan lainnya sebagian Asia.

Sang aktor juga mendapat pengakuan internasional untuk memerankan Chirrut Îmwe di Rogue One dan Xiang in XXX: Return of Xander Cage, serta Komandan Tung di Mulan dan Caine di John Wick: Chapter 4.

Donnie Yen dipilih sebagai salah satu presenter Academy Awards ke-95 minggu lalu.

Acara utama akan berlangsung di Los Angeles pada Minggu (12/3/2023) malam waktu setempat.

Nominasi Piala Oscar 2023: Everything Everywhere All At Once Mendominasi di 11 Kategori

Film sci-fi Everything Everywhere All At Once memimpin nominasi Piala Oscar 2023 di 11 kategori.

Di bawahnya, ada The Banshees Of Inisherin dan All Quiet On The Western Front dengan masing-masing 9 nominasi Piala Oscar 2023.

Elvis mendapatkan 8 nominasi sementara The Fabelmans mendapatkan 7.

Sementara itu, TAR dan Top Gun: Maverick sama-sama mendapatkan 6 nominasi.

Tujuh film di atas semuanya bersaing dalam kategori utama, Best Picture, ditambah Avatar: Way Of The Water, Triangle of Sadness dan Women Talking.

Mengutip screendaily.com, berikut daftar lengkap nominasi Piala Oscar 2023.

Best picture (film terbaik)

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Banshees Of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

TÁR

Top Gun: Maverick

Triangle Of Sadness

Women Talking

Directing (sutradara)

Martin McDonagh, The Banshees Of Inisherin

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once

Todd Field, TAR

Steven Spielberg, The Fabelmans

Ruben Ostlund, Triangle Of Sadness

Actor in a leading role (pemeran utama pria)

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees Of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Bill Nighy, Living

Paul Mescal, Aftersun

Actress in a leading role (pemeran utama wanita)

Cate Blanchett, TAR

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh di film Everything Everywhere All At Once (A24)

Actor in a supporting role (pemeran pendukung pria)

Brendan Gleeson, The Banshees Of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees Of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

Actress in a supporting role (pemeran pendukung wanita)

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, The Banshees Of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All At Once

International feature film (film non-Bahasa Inggris)

All Quiet On The Western Front

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Documentary feature (film dokumenter)

All That Breathes

All The Beauty And The Bloodshed

Fire Of Love

A House Made Of Splinters

Navalny

Animated feature film (film animasi)

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel The Shell With Shoes On

Puss In Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Puss In Boots: The Last Wish (Universal Picture)

Original screenplay (skenario terbaik bukan berdasarkan materi yang pernah diterbitkan sebelumnya)

The Banshees Of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

TÁR

Triangle Of Sadness

Adapted screenplay (skenario terbaik berdasarkan materi yang pernah diterbitkan sebelumnya)

All Quiet On The Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Visual effects (efek visual)

All Quiet On The Western Front

The Batman

Avatar: The Way Of Water

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Cinematography (sinematografi)

All Quiet On The Western Front

Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths

Elvis

Empire Of Light

TAR

Film editing (penyuntingan film)

The Banshees Of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

TAR

Top Gun: Maverick

Production design (desain produksi)

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Music (original song) (lagu asli yang ditulis khusus untuk sebuah film)

“Applause”, Tell It Like A Woman

“Naatu Naatu”, RRR

“This Is A Life”, Everything Everywhere All At Once

“Hold My Hand”, Top Gun: Maverick

“Lift Me Up”, Black Panther: Wakanda Forever

Music (original score) (kumpulan musik substansial yang ditulis khusus untuk film oleh komposer yang mengirimkan)

All Quiet On The Western Front

Babylon

The Banshees Of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Sound (pencampuran suara, rekaman, desain suara, dan pengeditan suara terbaik atau paling merdu)

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Costume Design (desain kostum)

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes To Paris

Makeup and hairstyling (tata rias dan rambut)

All Quiet On The Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Animated short film (film animasi pendek)

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year Of Dicks

An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It

Documentary short (dokumenter pendek)

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure A Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger At The Gate

Live-action short film (film pendek live action)

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)