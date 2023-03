Film Black Panther: Wakanda Forever Raih Penghargaan Kostum Terbaik di Ajang Oscar 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film superhero Black Panther sukses membawa pulang penghargaan desain kostum terbaik di film 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Ruth E. Carter design kostum pada film tersebut berhak membawa piala di ajang Oscar 2023. Ia mengalahkan nominasi lainnya yakni Babylon, Elvis, Everything Everywhere All at Once, dan Mrs Harris Goes to Parris.

Baca juga: Momen Lady Gaga di Piala Oscar 2023, Masuk Nominasi Lagu Terbaik hingga Insiden Tabrak Karpet

"Halo, kita bertemu kembali. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk superhero perempuan berkulit hitam," kata Carter di atas panggung Oscar 2023, dikutip Tribunnews.com dari tayangan di Disney+ Hotstar, Senin (13/3/2023).

Sebelum meraih penghargaan bersama Wakanda Forever, Carter juga yang turun merancang kostum Black Panther pada 2018 silam dan juga memenangkan Oscar.

Di atas panggung Oscar 2023, Carter mengucapkan bahwa capaian ini datang setelah dirinya kehilangan ibundanya yang meninggal baru-baru ini.

Baca juga: Dituding Dukung Partai Komunis, Muncul Petisi Ganyang Aktor China Donnie Yen dari Piala Oscar

Ia pun menitipkan mendiang sang bunda pada Chadwick Boseman pemeran Black Panther yang meninggal dunia pada tahun 2020.

"Chadwick, tolong jaga ibu saya," kata Carter.

Sekedar informasi, Black Panther: Wakanda Forever merupakan sekuel dari Black Panther yang dibintangi Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, hingga Angela Bassett.

Dalam Oscar 2023, Black Panther Wakanda Forever mendapatkan lima nominasi, yakni Best Actress in Supporting Role, Best Original Song, Best Makeup and Hairstyling, Best Visual Effects, dan Best Costume Design.