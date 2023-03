Jennie Bawakan Lagu Baru yang Belum Dirilis di Konser BLACKPINK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK sukses menggelar konsernya di Jakarta selama dua hari di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Adapun yang menarik saat konser ketika keempat anggota BLACKPINK membawakan lagu solo mereka masing-masing.

Selain Lisa dengan koreografinya saat lagu Money yang memukau, penampilan Jennie juga menjadi sorotan penonton.

Sebab saat penampilan solonya tersebut, Jennie membawakan lagu barunya yang belum pernah dirilis secara resmi bertajuk You and Me (Moonlight).

Lagu yang bertajuk You and Me (Moonlight) ini menyajikan koreo dance yang sangat menarik dan berhasil memukau para penonton.

Terlihat Jennie menari bersama seorang dancer pria dengan berlatarkan bulan purnama, sehingga tarian keduanya hanya memperlihatkan siluet yang membuat takjub para BLINK yang hadir.

Diketahui lagu ini memang dibawakan Jennie selama tur dunia BLACKPINK.

Lagu ini perdana ditampilkan saat di Seoul, Korea Selatan.

Konser BLACKPINK di Jakarta dipromotori oleh iMe Indonesia dan J&T Express sebagai salah satu sponsornya.