Lisa BLACKPINK Pakai Busana Merah dan Putih Saat Bawakan Lagu Lalisa dan Money di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK sukses menggelar konsernya selama dua hari di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023.

Dalam dua konsernya tersebut, penonton dibuat histeris karena melihat keempat anggota BLACKPINK menampilkan lagu solo mereka.

Menariknya, penampilan maknae BLACKPINK, Lisa menjadi penutup penampilan solo mereka yang berhasil memanaskan penonton.

Lisa membawakan dua lagu solo miliknya, berjudul Lalisa dan Money.

Lisa buat penonton histeris dengan koreografinya di lagu Money.

Bahkan penampilannya tersebut sempat trending dengan tagar #LalisaguncangJakarta di Twitter.

Menariknya, saat konser hari pertama, idol asal Thailand tersebut mengenakan busana bewarna merah.

Potret Lisa BLACKPINK saat membawakan Lagu Money di Konser BLACKPINK, Hari Ini (Tribunnews.com/Alivio)

Sementara di hari kedua, Lisa menggunakan busana warna putih.

Dengan begitu, Lisa menggunakan busana warna merah dan putih saat penampilan solonya di konser BLACKPINK ini.

Sebagaimana diketahui, bendera Indonesia adalah bewarna merah dan putih.

Selain Lisa, adapun Jisoo, Jennie, dan Rose yang bikin BLINK histeris dengan aksi panggung mereka saat membawakan lagu solo.

Jisoo membawakan lagu Liar milik Camila Cabello. Sementara Jennie menyanyikan lagu baru miliknya yang belum dirilis. Lagu ini juga dibawakan Jennie selama tur dunia kali ini.

Kemudian Rose membawakan dua lagu solo berjudul On the Ground dan Hard to Love.

