Michelle Yeoh Raih Sejarah Jadi Wanita Asia Pertama yang Menang Oscar Aktris Terbaik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Asal Malaysia Michelle Yeoh berhasil mencetak sejarah dalam nominasi Oscar 2023 kategori Aktris Terbaik.

Bintang film Everything Everywhere All at Once yang berusia 60 tahun ini, meraih nominasi Oscar pertamanya untuk Aktris Terbaik sebagai wanita Asia pertama.

Dikutip dari Deadline, Michelle Yeoh memberikan pernyataannya usai menerima penghargaan tersebut.

"Untuk semua anak-anak kecil (Asia) yang menyaksikanku malam ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan," kata Michelle.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diwujudkan," sambungnya.





Tidak hanya itu, Michelle Yeoh mengajak para perempuan untuk melakukan hal serupa untuk bisa terus semangat di usia yang sudah tidak muda lagi.

"Dan untuk para perempuan jangan biarkan orang lain mengatakan, 'Anda sudah melewati masa keemasan'," katanya dikutip deadline.com.

Ia pun mendedikasikan kemangan tersebut untuk semua ibu di seluruh dunia.

"Mereka adalah pahlawan sebenarnya. Dan tanpa mereka, tak ada satu pun dari kita bisa berada di sini," ucapnya.

Everything Everywhere All at Once menjadi film yang paling berjaya dalam Academy Awards ke-95 tahun ini.

Film ini meraih 11 nominasi dan berhasil membawa pulang 7 piala termasuk Film Terbaik.

Michelle Yeoh berhasil unggul dari para nominee Oscar lain, seperti Cate Blanchett (Tár), Anna de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), dan Michelle Williams (The Fablemans).