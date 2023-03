Film Perdana Yuta NCT, High & Low The Worst X akan Tayang di Netflix 25 Maret 2023

Film perdana Yuta NCT, High & Low The Worst X akan tayang di Netflix pada 25 Maret 2023 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira bagi penggemar film High & Low The Worst X yang dibintangi oleh salah satu idol Korea Selatan, Yuta NCT.

Pasalnya film perdana Yuta NCT itu akan resmi dirilis Netflix pada Sabtu (25/3/2023).

Film ini juga pernah tayang di bioskop Indonesia pada Januari 2023 lalu.

Di mana selang empat bulan dari jadwal tayang di Jepang, yang dimulai sejak 9 September 2022.

Film High and Low The Worst X merupakan bagian dari seri High and Low.

High and Low: The Worst X menyajikan kelanjutan kisah Fujio Hanaoka dan kawan-kawan.

Film ini berlatar belakang tiga tahun setelah kejadian High and Low: The Worst.

Film yang berdurasi hampir dua jam itu menceritakan persaingan antara petarung SMA Oya High dengan berandalan Housen Academy.

Dari trailer film yang sudah tayang April 2022, Yuta tampak unjuk kebolehan akting laga, seperti meninju, dan menendang.

Dalam film High and Low: The Worst X, Yuta memerankan karakter sebagai penjahat.

Film ini disutradarai oleh Norihisa Hiranuma dan Daisuke Ninomiya.

Untuk action directornya, film High and Low: The Worst X diarahkan oleh Masaki Suzumura dan Takahito Ouchi.

Cuplikan adegan Yuta NCT di film High & Low The Worst X (Instagram @high_low_official)

Film dari Jepang ini ditulis oleh Norihisa Hiranuma, Shoichiro Masumoto, dan Kei Watanabe.

Drama Yuta NCT