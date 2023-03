Lee Jeno NCT Dream Positif Covid-19 setelah Konser di Thailand, Acara Fansign Dipastikan Ditunda

TRIBUNNEW.COM - Member boy group Korea Selatan NCT Dream, Lee Jeno dinyatakan positif Covid-19 pada Senin (13/3/2023).

Kabar itu dirilis setelah Lee Jeno dan member NCT Dream lainnya menyelesaikan konser di Thailand pada 10-12 Maret 2023.

Melansir Soompi, agensi NCT Dream, SM Entertainment pun menyebut Lee Jeno positif Covid-19.

“Jeno dari NCT merasa tidak enak badan, jadi dia menerima tes antigen cepat hari ini (13 Maret), dan dia dinyatakan positif COVID-19," tulis SM Entertainment.

Menyusul hasil tes Covid-19 itu, Jeno harus menghentikan semua aktivitas yang telah dijadwalkan.

Idol Korea berusia 22 tahun itu kini menjalani karantina dan menerima perawatan di rumah, sesuai dengan pedoman kesehatan pemerintah setempat.

Acara fansign NCT DREAM yang dijadwalkan pada Senin (13/3/2023) dan Selasa (14/3/2023) juga dinyatakan ditunda.

Sebuah sumber dari SM Entertainment menyebut akan memberitahukan perubahan jadwal dari kegiatan Lee Jeno dan NCT Dream.

“Kami akan mengabari kalian tentang perubahan tanggal untuk aktivitas terjadwal yang relevan,” ungkapnya.

Mereka menambahkan akan fokus memperhatikan perawatan Lee Jeno dan kesehatan member NCT Dream lainnya.

“Kami akan melakukan yang terbaik agar (Jeno) dapat berkonsentrasi pada pemulihan sambil mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan artis sebagai prioritas utama kami,” pungkasnya.

Mengetahui kabar itu, penggemar Jeno di Indonesia juga turut mendoakan kesembuhan sang idol.

Mereka mulai mengaitkan video Jeno yang terlihat batuk-batuk saat konser berlangsung.

"Pantesan di sini Jeno batuk-batuk yang sampai nundukin badan. Pasti sakit banget tenggorakamn sama dadanya (emoji menangis) Lee Jeno Get Well Soon," tulis @JaeN00Na.