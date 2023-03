Profil Lee Je Hoon, Aktor Korea yang akan Gelar Fan Meeting di Indonesia pada Maret 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Lee Je Hoon.

Lee Je Hoon lahir di Seoul, 4 Juli 1984.

Dikutip dari Tribun Wiki, Lee Je Hoon pernah berkuliah di Universitas Korea dan hampir menjadi ahli bioteknologi.

Lee Je Hoon pun menyalurkan bakatnya dengan terjun ke dunia akting.

Karena kesibukan syuting, Lee Je Hoon terpaksa putus kuliah.

Demi kariernya menjadi aktor, Lee Je Hoon pun melepaskan studinya.

Baca juga: Lee Je Hoon akan Gelar Fan Meeting di Indonesia pada Maret 2023, Catat Tanggal dan Lokasinya

Perjalanan Karier

Pada 2009, Lee Je Hoon mengawali kariernya di dunia seni peran dengan membintangi film 'The Pit and the Pendulum'.

Lee Je Hoon berperan sebagai Sang Tae pada saat muda dalam film tersebut.

Film lain yang pernah diperankan oleh Lee Je Hoon adalah 'Just Friends?' dan berperan menjadi Seok Yi.

Lee Je Hoon lebih banyak membintangi film daripada drama televisi.

Ia juga membintangi film 'The Influence' tahun 2010.

Di tahun yang sama, Lee Je Hoon membintangi drama televisi pertama berjudul 'Three Sisters'.

Ia juga membintangi film 'Bleak Night' dan 'The Front Line' di tahun 2011.