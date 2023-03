BABYMETAL Gelar Konser di Indonesia pada 26 Mei 2023, Bersamaan dengan Konser Hari Pertama Suga BTS

TRIBUNNEWS.COM - Grup metal-idol Jepang BABYMETAL akan menggelar konsernya di Jakarta pada 26 Mei 2023.

Konser itu merupakan bagian dari konser tur dunia BABYMETAL 2023.

Pemberhentian pertama tur konser BABYMETAL adalah di Indonesia, tepatnya di ICE BSD City, Jakarta.

BABYMETAL akan melanjutkan turnya ke Bangkok, Hong Kong, Taipei, dan Kuala Lupur.

Selain itu, BABYMETAL juga akan menyambangi Australia di Brisbane, Sydney dan Melbourne.

Jadwal tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi BABYMETAL, @babymetal_official.

"We’re thrilled to announce our 1st Asia and Australia Tour!! Check out the dates below and see you all very soon!!," ujar grup beranggotakan dua orang ini.

Bersamaan dengan Konser Suga BTS

Jadwal konser BABYMETAL rupanya bersamaan dengan konser solo Suga BTS.

Konser Suga di Jakarta akan digelar pada 26-28 Mei mendatang.

BABYMETAL dan Suga juga akan konser di tempat yang sama, yakni ICE BSD tetapi di hall berbeda.

BABYMETAL akan perform di Hall 10, sedangkan Suga di Hall 5-6.

iMe Indonesia selaku promotor mengunggah jadwal konser kedua artis tersebut di akun Instagram mereka.

Profil Singkat BABYMETAL

BABYMETAL (Instagram @babymetal_official)

