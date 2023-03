NCT Dream akan Rilis Lagu Beatbox Versi Inggris pada 21 Maret 2023 Mendatang

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira datang dari boyband Korea Selatan asuhan SM Entertainment, NCT Dream.

NCT Dream dikabarkan akan merilis lagu Beatbox dalam bahasa Inggris pada Selasa, 21 Maret 2023.

Lagu Beatbox versi Inggris milik NCT Dream akan diluncurkan pukul 11.00 WIB di semua situs musik.

Kabar itu juga dibenarkan ole pihak NCT Dream dalam unggahan di Instagram resminya.

"NCT DREAM Digital Single Beatbox (English Ver), 2023.03.21 12AM (ET)," tulis @nct_dream, dikutip Rabu (15/3/2023).

NCT Dream disebut akan membawakan lagu ini pertama kali saat tur Eropa dan Amerika.

Beatbox versi Inggris akan dirilis di semua platform musik, yakni di Spotify, Apple Music, iTunes, Melon, Flo, dan lainnya.

Sijenui, sapaan untuk penggemar dari NCT Dream, tampak antusias menyambut perilisian lagu Beatbox versi Inggris.

"Aaaaa, so cute. Can't wait (emoji api). Everywhere I go bring the beatbox," tulis @im_perimoomin.

"Ga sabar beatbox english ver," lanjut @sennylutfianaa.

"GEMOY BRUTALLLLLL MANA ENGLISH VERSION LG ADAAAWWWW," sambung @vsbvi.

NCT Dream akan rilis lagu Beatbox versi bahasa Inggris. (Instagram @nct_dream)

Lagu Beatbox versi asli merupakan bagian dari album kedua NCT Dream yang bertajuk sama dan dirilis pada 30 Mei 2022 lalu.

Album Beatbox berhasil terjual lebih dari 2,1 juta kopi di minggu pertama peluncurannya.

Video klip lagu Beatbox yang diunggah di kanal YouTube SMTOWN, hingga kini telah ditonton lebih dari 77 juta kali.