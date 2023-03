Lirik dan Terjemahan Lagu Friend - Gracie Abrams: Guess You Got the Best of This

TRIBUNNEWS.COM - Friend merupakan lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Gracie Abrams.

Lagu tersebut dirilis oleh Gracie pada 2020 yang dimuat dalam albumnya yang bertajuk minor.

Berikut adalah lirik lagu dan terjemahan Friend milik Gracie Abrams:

Pictures of the old us got me feelin' older

Foto lama kita membuatku merasa lebih tua

I just thought you should know I never wanted closure

Kupikir kau perlu tahu jika aku tak pernah menginginkan kedekatan

But you had no problem leavin'

Tapi kau dengan tanpa masalah pergi

Now I'm the one to feel it

Sekarang hanya aku yang merasakannya

I just can't believe you don't know what I'm feelin'

Aku tidak percaya kau bahkan tak tahu perasaanku

Guess you got the best of this

Kurasa kau mendapatkan hal baiknya

Pickin' up the pieces, you just wanna leave 'em

Mengumpulkan serpihan-serpihan yang hanya ingin kau tinggalkan

Killin' me a little bit

Membunuhku sedikit demi sedikit

And I hate the way you love me

Dan aku benci caramu mencintaiku

And I hate that I still care

Dan aku benci aku masih peduli

Funny how you feel like we would ever talk again

Sungguh lucu kau merasa kita akan berbicara lagi

How could you think I'd be your friend?

Bagaimana bisa kau berpikir jika aku temanmu?

I'm sure you're doin' fine, but I don't wanna hear it

Aku yakin kau baik-baik saja, tapi aku ingin mendengarnya

And if I left my T-shirt, you can keep it

Dan kutinggalkan kausku, kau bisa menyimpannya

I don't wanna see you again if it's different

Ku tak ingin bertemu lagi meskipun keadaan berubah

'Cause I'll only see all the things that I'm missin'

Karena aku akan melihat semuanya yang kurindukan

And I should've cut all the ties, but I didn't

Dan aku seharusnya memutus talinya, tapi tidak

I didn't let go

Aku tidak melepaskannya

I just can't believe you don't know what I'm feelin'

Aku tidak percaya kau bahkan tak tahu perasaanku

Guess you got the best of this

Kurasa kau mendapatkan hal baiknya

Pickin' up the pieces, you just wanna leave 'em

Mengumpulkan serpihan-serpihan yang hanya ingin kau tinggalkan

Killin' me a little bit

Membunuhku sedikit demi sedikit

And I hate the way you love me

Dan aku benci caramu mencintaiku

And I hate that I still care

Dan aku benci aku masih peduli

Funny how you feel like we would ever talk again

Sungguh lucu kau merasa kita akan berbicara lagi

How could you think I'd be your friend?

Bagaimana bisa kau berpikir jika aku temanmu?

You had no problem leavin'

Kau dengan tanpa masalah pergi

Now I'm the one to feel it

Sekarang hanya aku yang merasakannya

I just can't believe you don't know what I'm feelin'

Aku tidak percaya kau bahkan tak tahu perasaanku

Guess you got the best of this

Kurasa kau mendapatkan hal baiknya

Pickin' up the pieces, you just wanna leave 'em

Mengumpulkan serpihan-serpihan yang hanya ingin kau tinggalkan

Killin' me a little bit

Membunuhku sedikit demi sedikit

And I hate the way you love me

Dan aku benci caramu mencintaiku

And I hate that I still care

Dan aku benci aku masih peduli

Funny how you feel like we would ever talk again

Sungguh lucu kau merasa kita akan berbicara lagi

How could you think I'd be your friend?

Bagaimana bisa kau berpikir jika aku temanmu?

