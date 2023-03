Aurelie Moeremans Kabarkan Dirinya Memiliki Dua Tumor Colli

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans mengabarkan bahwa dirinya mengidap tumor colli atau benjolan di leher karena virus atau bakteri.

Ada dua benjolan di lehernya yang belakangan ini dirasakan Aurelie Moeremans. Kondisi itu dirasa semakin mengganggu.

Apalagi banyak yang menyadari benjolan tersebut membuat Aurelie Moeremana memeriksakannya pada akhir tahun lalu.

"Tadinya aku ngga mau share karena aku pikir bakal sebentar aja tapi ternyata udah 3 bulan lebih dan masih belum sembuh juga dan mulai banyak yang nyadar (padahal udah coba nutupin, edit endorse pics aku dll tapi mata kalian jeli!)," tutur Aurelie Moeremans dikutip Tribunnews.com, Jumat (18/3/2023).

"So here’s my 2023 going so far, jadi ceritanya, bulan Desember tahun lalu, selesai shooting Dua seriesku, begitu aku dapet libur, aku langsung ke rumah sakit test USG 2 benjolan yang ada di leher aku ternyata hasilnya Tumor Colli," bebernya.

Aurelie mengatakan meskipun nama penyakitnya cukup menyeramkan, menurutnya itu bukanlah tumor yang berbahaya.

Dari hasil konsultasi dengan dokter, diketahui bahwa benjolan tersebut muncul karena adanya infeksi dan tidak ada indikasi tumor ganas.

"Tenang, namanya doang serem tapi intinya itu benjolan yang muncul karena adanya infeksi, somewhere. Puji Tuhan bukan tumor ganas or whatsoever," ujarnya.

Aurelie Moeremans pun saat ini masih menjalani perawatan secara berkala karena imbas dari tindakan medis yang ia jalani mempengaruhi sendi di wajahnya.