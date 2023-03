Buntut Sebut Jennie BLACKPINK Malas saat Konser di Jakarta, Akun Instagram Boy William Hilang

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Boy Wiliam mengomentari penampilan Jennie BLACKPINK selama konser di Jakarta pada 11-12 Maret 2023.

Boy William menyebut penampilan Jennie BLACKPINK malas-malasan saat konser.

Ungkapan itu disampaikan saat ngobrol dengan komika Kiky Saputri.

Dilansir YouTube Kiky Saputri, awalnya Boy William mengatakan mengidolakan girl group yang beranggotakan empat orang itu.

Namun Boy kemudian menyebut Jennie BLACKPINK terlihat malas-malasan selama konser berlangsung.

"Gue suka sama semuanya, aku cinta BLACKPINK, semuanya. Indonesia juga tahu kalo gua demen BLACKPINK, tapi gua nggak tahu kenapa, Jennie mukanya kayak males ya?" terang Boy William.

Tak membantah, Kiky Saputri juga sependapat dengan Boy William yang menyebut fisik Jennie terlihat lelah.

Apalagi ketika wanita kelahiran Cheongdam-dong 16 Januari 1996 itu menyanyikan lagu How You Like That.

"Kalo Lisa kan terus, on point (penampilannya). Jennie tuh kayak, bocah suruh ngaji tapi nggak mau. Jadi pas ngaji tuh kayak males-malesan gitu, lho," balas Kiky Saputri.

Kiky Saputri (kiri) Boy William (kanan) (Tangkapan Layar YouTube Kiky Saputri Official)

Buntut dari komentarnya tersebut, akun Instagram pria yang kini digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting itu menghilang.

Ditelusuri Tribunnews, halaman Instagram Boy mendadak tidak dapat ditemukan.

Akun Instagram Boy William hilang (tangkapan layar Instagram @boywilliam)

Padatnya Jadwal Tur Konser BLACKPINK BORN PINK

Setelah menghibur BLINK di Indonesia, BLACKPINK kini telah kembali ke Korea Selatan untuk mempersiapkan diri dalam tur selanjutnya.

Setelah Jakarta, konser BORN PINK akan digelar di Kaohsiung yang akan digelar pada 18 Maret 2023, besok.